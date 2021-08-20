Після віскі та пива. Муждабаев напідпитку впав і пошкодив руку в центрі Києва (відео)

Падінню блогера передували сварка з "гламурно-ватною" жінкою в одному зі столичних закладів і образа на товаришів.

Український блогер, журналіст і заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв впав на вулиці Ярославів Вал у центрі Києва після того, як вживав алкогольні напої в одному з закладів столиці. Як він сам розповів в своєму відеоблозі, інцидент стався в четвер, 19 серпня.

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"Зайшов до бару невеликого в цьому районі, випив 200 грамів віскі, чесно вам зізнаюся, і дві кружки пива, що не сприяло підвищеній координації і зібраності. Тому, коли я пішов по вулиці Ярославів Вал, я не помітив сходинок або бордюрчик якийсь, і дуже боляче впустив себе. Не те, щоб мене хитало — ні, мене ніколи не хитає, просто ти вже падаєш несвідомо", — розповів блогер.

За словами Муждабаєва, результатом стала подерта "до м'яса" рука і розбитий екран телефону.

Вживати алкоголь в бар блогер відправився після образи на своїх товаришів. Ті під час спільних посиденьок в одному зі столичних закладів не встали на його сторону під час суперечки з жінкою, яку сам Муждабаев називає "гламурно-ватною".

"Жінка красива почала міркувати: навіщо нам такий парад (на День незалежності, — Фокус), чому нам не можна його провести інакше? Там щось не те, щось не так... Я навіть дослухувати не став. Став говорити: будь ласка, не треба. Вже був інцидент на ґрунті такому", — зазначив Муждабаєв.

Блогер заявив, що для нього військовослужбовці — болюча тема, а тому він п'ять разів попросив жінку не торкатися теми параду.

"Тим більше що нічого ця гламурна дама про парад не знає, не знає, що він пройде за іншими стандартами. За натовськими. Навіть крок стройовий змінили, багато там всього нового. Але ватника уперто, навіть пригламуреного, такі речі як факти не цікавлять. <...> Я образився на своїх друзів, тому що вони чомусь мовчали і навіть, скоріше, мене намагалися зупинити... " — розповів Муждабаєв.

Як повідомлялося раніше, 18 серпня проходила репетиція параду в Києві, приуроченого до 30-ї річниці незалежності України. На Проспекті Перемоги перекрили ділянку дороги і збудували там колони військової техніки. Через це на низці вулиць утворилися пробки.

Нагадаємо, що в харківському аеропорту під час посадки на рейс "Харків-Анталья" один із пасажирів в стані сильного алкогольного сп'яніння "відзначився" скандалом з рукоприкладством. Через неадекватну поведінку його на борт літака не пустили.