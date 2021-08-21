Статистика коронавируса на 21 августа: 1732 заболевших и 616 госпитализированных
Число заболевших коронавирусом показывает постепенный рост, а вот количество госпитализаций снизилось.
За последние сутки количество новых заболевших COVID-19 составило в стране 1732 человека (накануне эта цифра была 1600), из них 104 ребенка и 32 медицинских работника, сообщает Минздрав Украины. В больницы попали 616 человек.
Всего за вчера:
- Госпитализированы – 616 граждан;
- Умерли – 38 больных;
- Выздоровели – 763 человека.
В Украине снизилось число госпитализаций с COVID-19:
- 17 августа – 677 человек.
- 18 августа – 597 человек;
- 19 августа – 665 человек;
- 20 августа – 616 человек
За сутки сделано тестов:
- Методом ПЦР – 27 444;
- Методом ИФА – 8462;
- Экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 20 019.
За все время пандемии в Украине:
- Заболели – 2 273 558 человек;
- Выздоровели – 2 200 763 человека;
- Летальных случаев – 53 432;
- Проведено ПЦР-тестов – 11 800 769.
Регионы-лидеры по суточному числу подтвержденных случаев COVID-19:
- Киев – 232;
- Харьковская область – 156;
- Днепропетровская область – 148;
- Одесская – 127;
- Запорожская область – 119.
Вакцинация в Украине:
За последние сутки в Украине вакцинировались 147 118 украинцев. Одну дозу получили 60 970 человек, обе – 86 148 человек. Всего с начала иммунизации привиты 5 032 722 человека. Из них получили одну дозу 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 099 146 прививок.
Ранее сообщалось, что вакцинироваться от коронавируса придется каждые полгода. По словам медиков, именно за этот период снижается поствакцинальный иммунитет.
Тем временем ситуация с коронавирусом в Европе постепенно продолжает ухудшаться, и страны ужесточают правила въезда на свою территорию. Одной из последних это сделал Черногория.