Статистика коронавируса на 21 августа: 1732 заболевших и 616 госпитализированных

Число заболевших коронавирусом показывает постепенный рост, а вот количество госпитализаций снизилось.

За последние сутки количество новых заболевших COVID-19 составило в стране 1732 человека (накануне эта цифра была 1600), из них 104 ребенка и 32 медицинских работника, сообщает Минздрав Украины. В больницы попали 616 человек.

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Всего за вчера:

Госпитализированы – 616 граждан;

Умерли – 38 больных;

Выздоровели – 763 человека.

В Украине снизилось число госпитализаций с COVID-19:

17 августа – 677 человек.

18 августа – 597 человек;

19 августа – 665 человек;

20 августа – 616 человек

За сутки сделано тестов:

Методом ПЦР – 27 444;

Методом ИФА – 8462;

Экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 20 019.

За все время пандемии в Украине:

Заболели – 2 273 558 человек;

Выздоровели – 2 200 763 человека;

Летальных случаев – 53 432;

Проведено ПЦР-тестов – 11 800 769.

Регионы-лидеры по суточному числу подтвержденных случаев COVID-19:

Киев – 232;

Харьковская область – 156;

Днепропетровская область – 148;

Одесская – 127;

Запорожская область – 119.

[ + – ] Количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки составило 1732 Фото: Facebook / МОЗ

Вакцинация в Украине:

За последние сутки в Украине вакцинировались 147 118 украинцев. Одну дозу получили 60 970 человек, обе – 86 148 человек. Всего с начала иммунизации привиты 5 032 722 человека. Из них получили одну дозу 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 099 146 прививок.

[ + – ] В Украине вакцинировались более 5 млн граждан Фото: Facebook / МОЗ

Ранее сообщалось, что вакцинироваться от коронавируса придется каждые полгода. По словам медиков, именно за этот период снижается поствакцинальный иммунитет.

Тем временем ситуация с коронавирусом в Европе постепенно продолжает ухудшаться, и страны ужесточают правила въезда на свою территорию. Одной из последних это сделал Черногория.