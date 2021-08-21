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Статистика коронавируса на 21 августа: 1732 заболевших и 616 госпитализированных

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коронавирус, врач, больница
Фото: Слово и дело

Число заболевших коронавирусом показывает постепенный рост, а вот количество госпитализаций снизилось.

За последние сутки количество новых заболевших COVID-19 составило в стране 1732 человека (накануне эта цифра была 1600), из них 104 ребенка и 32 медицинских работника, сообщает Минздрав Украины. В больницы попали 616 человек.

Всего за вчера:

  • Госпитализированы – 616 граждан;
  • Умерли – 38 больных;
  • Выздоровели – 763 человека.

В Украине снизилось число госпитализаций с COVID-19:

  • 17 августа – 677 человек.
  • 18 августа – 597 человек;
  • 19 августа – 665 человек;
  • 20 августа – 616 человек

За сутки сделано тестов:

  • Методом ПЦР – 27 444;
  • Методом ИФА – 8462;
  • Экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 20 019.

За все время пандемии в Украине:

  • Заболели – 2 273 558 человек;
  • Выздоровели – 2 200 763 человека;
  • Летальных случаев – 53 432;
  • Проведено ПЦР-тестов – 11 800 769.

Регионы-лидеры по суточному числу подтвержденных случаев COVID-19:

  • Киев – 232;
  • Харьковская область – 156;
  • Днепропетровская область – 148;
  • Одесская – 127;
  • Запорожская область – 119.
Covid-19, статистика, коронавирус
Количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки составило 1732
Фото: Facebook / МОЗ

Вакцинация в Украине:

За последние сутки в Украине вакцинировались 147 118 украинцев. Одну дозу получили 60 970 человек, обе – 86 148 человек. Всего с начала иммунизации привиты 5 032 722 человека. Из них получили одну дозу 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 099 146 прививок.

вакцинация, массовая вакцинация, Украина
В Украине вакцинировались более 5 млн граждан
Фото: Facebook / МОЗ

Ранее сообщалось, что вакцинироваться от коронавируса придется каждые полгода. По словам медиков, именно за этот период снижается поствакцинальный иммунитет.

Тем временем ситуация с коронавирусом в Европе постепенно продолжает ухудшаться, и страны ужесточают правила въезда на свою территорию. Одной из последних это сделал Черногория.