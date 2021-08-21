Статистика коронавірусу на 21 серпня: 1732 хворих і 616 госпіталізованих

Число хворих на коронавірус показує поступове зростання, а ось кількість госпіталізацій знизилася.

За останню добу кількість нових хворих COVID-19 склала в країні 1732 людини (напередодні ця цифра була 1600), з них 104 дитини та 32 медичних працівника, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. У лікарні потрапили 616 осіб.

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Всього за вчора:

Госпіталізовано — 616 громадян;

Померли — 38 хворих;

Одужали — 763 людини.

В Україні стало менше госпіталізацій із COVID-19:

17 серпня — 677 осіб.

18 серпня — 597 осіб;

19 серпня — 665 осіб;

20 серпня — 616 осіб

За добу зроблено тестів:

Методом ПЛР — 27 444;

Методом ІФА — 8462;

Експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 20 019.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіли — 2 273 558 осіб;

Одужали — 2 200 763 особи;

Летальних випадків — 53 432;

Проведено ПЛР-тестів — 11 800 769.

Регіони-лідери по добовому числу підтверджених випадків COVID-19:

Київ — 232;

Харківська область — 156;

Дніпропетровська область — 148;

Одеська — 127;

Запорізька область — 119.

[ + – ] Кількість нових випадків зараження Covid-19 за добу склала 1732 Фото: Facebook / МОЗ

Вакцинація в Україні:

За останню добу в Україні вакцинувалися 147 118 українців. Одну дозу отримали 60 970 осіб, обидві — 86 148 осіб. Усього з початку імунізації щеплені 5 032 722 особи. З них отримали одну дозу 5 032 720 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози 3 066 426 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 8 099 146 щеплень.

[ + – ] В Україні вакцинувалися понад 5 млн громадян Фото: Facebook / МОЗ

Раніше повідомлялося, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щопівроку. За словами медиків, саме за цей період знижується поствакцинальний імунітет.

Тимчасом ситуація з коронавірусом у Європі поступово продовжує погіршуватися, і країни роблять суровішими правила в'їзду на свою територію. Однією з останніх це зробила Чорногорія.