Статистика коронавірусу на 21 серпня: 1732 хворих і 616 госпіталізованих
Число хворих на коронавірус показує поступове зростання, а ось кількість госпіталізацій знизилася.
За останню добу кількість нових хворих COVID-19 склала в країні 1732 людини (напередодні ця цифра була 1600), з них 104 дитини та 32 медичних працівника, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. У лікарні потрапили 616 осіб.
Всього за вчора:
- Госпіталізовано — 616 громадян;
- Померли — 38 хворих;
- Одужали — 763 людини.
В Україні стало менше госпіталізацій із COVID-19:
- 17 серпня — 677 осіб.
- 18 серпня — 597 осіб;
- 19 серпня — 665 осіб;
- 20 серпня — 616 осіб
За добу зроблено тестів:
- Методом ПЛР — 27 444;
- Методом ІФА — 8462;
- Експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 20 019.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіли — 2 273 558 осіб;
- Одужали — 2 200 763 особи;
- Летальних випадків — 53 432;
- Проведено ПЛР-тестів — 11 800 769.
Регіони-лідери по добовому числу підтверджених випадків COVID-19:
- Київ — 232;
- Харківська область — 156;
- Дніпропетровська область — 148;
- Одеська — 127;
- Запорізька область — 119.
Вакцинація в Україні:
За останню добу в Україні вакцинувалися 147 118 українців. Одну дозу отримали 60 970 осіб, обидві — 86 148 осіб. Усього з початку імунізації щеплені 5 032 722 особи. З них отримали одну дозу 5 032 720 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози 3 066 426 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 8 099 146 щеплень.
Раніше повідомлялося, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щопівроку. За словами медиків, саме за цей період знижується поствакцинальний імунітет.
Тимчасом ситуація з коронавірусом у Європі поступово продовжує погіршуватися, і країни роблять суровішими правила в'їзду на свою територію. Однією з останніх це зробила Чорногорія.