Коронавірус наступає: Чорногорія посилила правила в'їзду в країну

Пов'язані нові обмеження з істотним погіршенням у цій країні ситуації з COVID-19 і вступають у силу з 24 серпня.

У зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації МОЗ Чорногорії ввело нові заходи проти поширення коронавірусної інфекції, повідомляє у Facebook посольство України в цій країні.

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Тепер в'їзд до Чорногорії буде дозволений громадянам цієї країни, а також іноземцям лише за наявності одного з таких документів:

підтвердження, що людина була повністю вакцинована, або щеплена першою дозою вакцини проти COVID19;

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до поїздки;

доказ того, що людина перехворіла коронавірусом (пройшло понад 14 днів і не більше 180 днів після позитивного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген);

негативний швидкий тест на антиген, якому не більше 48 годин.

Вимог щодо самих вакцин або дати проведення повної чи першої дози вакцинації Чорногорія не ставить.

Також у країні вводяться внутрішні обмеження з організації урочистих заходів, відвідування театрів, музеїв, галерей без наявності одного з вищезазначених документів.

За інформацією посольства, зазначені заходи вводяться з 24 серпня і будуть діяти до 10 вересня.

Нагадаємо, 20 квітня Чорногорія зняла всі карантинні обмеження для відвідування країни для України, туристам не потрібен був навіть ПЛР-тест.

Також відомо, що 19 серпня Європейський союз на офіційному рівні визнав, що українські COVID-паспорти в мобільному додатку "Дія" відповідають європейським.

Фокус докладно розповідав, які в Україні існують документи про вакцинацію від коронавірусу.