Коронавірус наступає: Чорногорія посилила правила в'їзду в країну
Пов'язані нові обмеження з істотним погіршенням у цій країні ситуації з COVID-19 і вступають у силу з 24 серпня.
У зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації МОЗ Чорногорії ввело нові заходи проти поширення коронавірусної інфекції, повідомляє у Facebook посольство України в цій країні.
Тепер в'їзд до Чорногорії буде дозволений громадянам цієї країни, а також іноземцям лише за наявності одного з таких документів:
- підтвердження, що людина була повністю вакцинована, або щеплена першою дозою вакцини проти COVID19;
- негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до поїздки;
- доказ того, що людина перехворіла коронавірусом (пройшло понад 14 днів і не більше 180 днів після позитивного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген);
- негативний швидкий тест на антиген, якому не більше 48 годин.
Вимог щодо самих вакцин або дати проведення повної чи першої дози вакцинації Чорногорія не ставить.
Також у країні вводяться внутрішні обмеження з організації урочистих заходів, відвідування театрів, музеїв, галерей без наявності одного з вищезазначених документів.
За інформацією посольства, зазначені заходи вводяться з 24 серпня і будуть діяти до 10 вересня.
Нагадаємо, 20 квітня Чорногорія зняла всі карантинні обмеження для відвідування країни для України, туристам не потрібен був навіть ПЛР-тест.
Також відомо, що 19 серпня Європейський союз на офіційному рівні визнав, що українські COVID-паспорти в мобільному додатку "Дія" відповідають європейським.
Фокус докладно розповідав, які в Україні існують документи про вакцинацію від коронавірусу.