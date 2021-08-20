Коронавирус наступает: Черногория ужесточила правила въезда в страну

Связаны новые ограничения с существенным ухудшением в этой стране ситуации с COVID-19 и вступают в силу с 24 августа.

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Минздрав Черногории ввел новые меры против распространения коронавирусной инфекции, сообщает в Facebook посольство Украины в этой стране.

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Теперь въезд в Черногорию будет разрешен гражданам этой страны, а также иностранцам лишь при наличии одного из следующих документов:

подтверждение, что человек был полностью вакцинирован, или привит первой дозой вакцины против COVID19;

негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки;

доказательство того, что человек переболел коронавирусом (прошло не менее 14 дней и не более 180 дней после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген);

негативный быстрый тест на антиген не старше 48 часов.

Требований по самим вакцинам или дате проведения полной или первой дозы вакцинации Черногория не ставит.

Также в стране вводятся внутренние ограничения по организации торжественных мероприятий, посещению театров, музеев, галерей без наличия одного из вышеупомянутых документов.

По информации посольства, указанные меры вводятся с 24 августа и будут действовать до 10 сентября.

Напомним, 20 апреля Черногория сняла все карантинные ограничения для посещения страны для Украины, туристам не нужен был даже ПЦР-тест.

Также известно, что 19 августа Европейский союз на официальном уровне признал, что украинские COVID-паспорта в мобильном приложении "Дія" отвечают европейским.

Фокус подробно рассказывал, какие в Украине существуют документы о вакцинации от коронавируса.