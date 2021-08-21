Синоптики сообщили об ухудшении погоды 21 августа: где объявлено штормовое предупреждение

Вместе с ливнями ожидается шквальный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду

В субботу, 21 августа, в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, а в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В частности, град и шквалы синоптики прогнозируют в восточных областях, а также в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской. Там возможны грозы, а в некоторых районах – град и шквалы со скоростью ветра 15-20 метров в секунду.

[ + – ] Весь восток Украины будет во власти ливней и гроз Фото: Скриншот

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в субботу температура воздуха по Украине составит +22 +29 градусов, при этом как утром, так и вечером будет прохладно. В Киеве воздух прогреется до +24 +26 градусов, а вечером похолодает до +14 +18.

22 и 23 августа по всей стране будет сухо, солнечно и тепло, а вот на День Независимости на западе и севере страны возможны локальные грозовые дожди.

Напомним, недавно на Днепропетровскую и Полтавскую области обрушились дожди с градом, причем в некоторых населенных пунктах град был размером со сливу. В Днепре градом накрыло массив Северный.

Непогода может нести и куда более трагические последствия. В начале августа во Львове погибла молодая пара, на которую в парке из-за шквального ветра упало дерево. Курсант и его девушка умерли на месте.