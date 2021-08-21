Синоптики повідомили про погіршення погоди 21 серпня: де оголошено штормове попередження

Разом зі зливами очікується шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів у секунду

У суботу, 21 серпня, в декількох областях України очікується погіршення погодних умов, а в ряді регіонів оголошено штормове попередження, повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

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Зокрема, град і шквали синоптики прогнозують у східних областях, а також у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській. Там можливі грози, а в деяких районах — град та шквали зі швидкістю вітру 15-20 метрів у секунду.

[ + – ] Весь схід України буде у владі злив і гроз Фото: Скриншот

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, в суботу температура повітря по Україні становитиме +22 +29 градусів, при цьому як уранці, так і ввечері буде прохолодно. У Києві повітря прогріється до +24 +26 градусів, а ввечері похолодає до +14 +18.

22 і 23 серпня по всій країні буде сухо, сонячно і тепло, а ось на День Незалежності на заході і півночі країни можливі локальні грозові дощі.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровську та Полтавську області обрушилися дощі з градом, причому в деяких населених пунктах град був розміром зі сливу. У Дніпрі градом накрило масив Північний.

Негода може нести і куди більш трагічні наслідки. На початку серпня у Львові загинула молода пара, на яку в парку через шквальний вітер впало дерево. Курсант і його дівчина померли на місці.