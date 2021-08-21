На Закарпатье взорвалась автозаправка, есть пострадавшие (фото)

Инцидент произошел утром в субботу, 21 августа, во время сварочных работ, в результате два человека получили ожоги разной степени тяжести.

В городе Хуст Закарпатской области во время монтажных работ на автозаправочной станции произошел взрыв. В результате пострадали два человека — работник АЗС и один из посетителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию в 10:45. На месте происшествия правоохранители выяснили, что при взрыве ранения получили работник заправки и посетитель — они получили ожоги тела легкой и средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи их отпустили лечиться домой.

По предварительной версии, на заправке проводились монтажные работы, во время которых использовался электросварочный аппарат. Предположительно, взрыв произошел из-за искры и слишком большой концентрации горюче-смазочных материалов. Окончательные причины происшествия установит следствие.

[ + – ] Пожарные на месте взрыва в Хусте Фото: Нацполиция

Правоохранители решают вопрос об открытии производства по ч.1 ст.272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, если это нарушение создало угрозу гибели людей или причинило вред здоровью пострадавшего).

Санкция статьи предусматривает 1700-3400 гривен штрафа, до двух лет исправительных работ или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, недавно в оккупированном Донецке произошел взрыв газовой трубы, за которым последовал сильный пожар — пламя поднималось на десятки метров.

Также мы писали о том, как на заводе химико-фармацевтического концерна Bayer прогремел мощный взрыв, в результате которого серьезно пострадали двое работников.