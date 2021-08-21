На Закарпатті вибухнула автозаправка, є постраждалі (фото)

Інцидент стався вранці в суботу, 21 серпня, під час зварювальних робіт, в результаті двоє людей отримали опіки різного ступеня тяжкості.

У місті Хуст Закарпатської області під час монтажних робіт на автозаправній станції стався вибух. В результаті постраждали дві людини — працівник АЗС і один з відвідувачів. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатській області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомлення про випадок надійшло в поліцію о 10:45. На місці події правоохоронці з'ясували, що під час вибуху поранення отримали працівник заправки і відвідувач — в них виявили опіки тіла легкого та середнього ступенів тяжкості. Після надання медичної допомоги їх відпустили лікуватися додому.

За попередньою версією, на заправці проводилися монтажні роботи, під час яких використовувався електрозварювальний апарат. Імовірно, вибух стався через іскру і занадто велику концентрацію паливно-мастильних матеріалів. Остаточні причини події встановить слідство.

[ + – ] Пожежні на місці вибуху в Хусті Фото: Нацполіція

Правоохоронці вирішують питання про відкриття провадження за ч.1 ст.272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

Санкція статті передбачає 1700-3400 гривень штрафу, до двох років виправних робіт або до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Донецьку стався вибух газової труби, за яким послідувала сильна пожежа — полум'я піднялося на десятки метрів.

Також ми писали про те, як на заводі німецького хіміко-фармацевтичного концерну Bayer прогримів потужний вибух, в результаті якого серйозно постраждали двоє працівників.