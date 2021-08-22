Создатель культовых фильмов "12 обезьян" и "Бразилия" заявил, что ему волнительно находиться на месте, где снималась знаменитая сцена из "Броненосца Потемкин".

Во время получения награды "Золотого Дюка" за вклад в мировое киноискусство британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией во время своей речи. Об этом сообщает 7 телеканал Одесса.

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Режиссер, участвующий в комедийной группе "Монти Пайтон" в ходе выступления заявил, что на его творчество повлияла кинолента "Броненосец Потемкин", поэтому для него было волнительно находиться на Потемкинской лестнице. Именно это и стало причиной оговорки.

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса", — сказал Гиллиам.

После этого ведущая церемонии Янина Соколова была вынуждена исправить ошибку, заявив, что это Украина, а не Россия.

"Украина! Вы должны знать — Россия это не Украина", — поправила ведущая.

После этого режиссер извинился, сказав, что "немного смущен Россией", после чего исправился снова и сказал: "Я немного смущен Украиной".

После этого Янина Соколова обратилась к зрителям со словами "Слава Украине и Слава нации".

Уже после завершения церемонии вручения наград, на странице Одесского кинофестиваля в Facebook появилось обращение режиссера, в котором он поблагодарил Украину и Одессу.

Терри Гиллиам — британский кинорежиссер, участник комедийной группы "Монти Пайтон". Известен своими работами по фильмам: "12 обезьян", "Братья Гримм", "Бразилия", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", а также "Приключение барона Мюнхгаузена".

Премия "Золотой Дюк" — это главная награда на Одесском кинофестивале, которую вручают за весомый вклад в мировое киноискусство.

Напомним, на Одесском кинофестивале показывали фильмы о рэперах-бандитах, девушке-костоломе и ковидных инопланетянах.

Фокус писал о лучших нарядах с открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля.