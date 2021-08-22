"Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!": Режисер Террі Гілліам потрапив в скандал на кінофестивалі (відео)

Творець культових фільмів "12 мавп" і "Бразилія" заявив, що йому хвилююче перебувати на місці, де знімалася знаменита сцена з "Броненосця Потьомкін".

Під час отримання нагороди "Золотого Дюка" за внесок у світове кіномистецтво британський режисер Террі Гілліам переплутав Україну з Росією під час своєї промови. Про це повідомляє 7 телеканал Одеса.

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Режисер, який бере участь в комедійній групі "Монті Пайтон" в ході виступу заявив, що на його творчість вплинула кінострічка "Броненосець Потьомкін", тому для нього було хвилююче перебувати на Потьомкінських сходах. Саме це і стало причиною застереження.

"Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!", — сказав Гілліам.

Після цього ведуча церемонії Яніна Соколова була змушена виправити помилку, заявивши, що це Україна, а не Росія.

"Україна! Ви повинні знати — Росія це не Україна", — поправила ведуча.

Після цього режисер вибачився, сказавши, що "трохи збентежений Росією", після чого виправився знову і сказав: "Я трохи збентежений Україною".

Після цього Яніна Соколова звернулася до глядачів зі словами "Слава Україні й Слава нації".

Уже після завершення церемонії вручення нагород, на сторінці Одеського кінофестивалю в Facebook з'явилося звернення режисера, в якому він подякував Україні й Одесі.

Террі Гілліам — британський кінорежисер, учасник комедійної групи "Монті Пайтон". Відомий своїми роботами по фільмах: "12 мавп", "Брати Грімм", "Бразилія", "Страх і ненависть в Лас-Вегасі", а також "Пригода барона Мюнхгаузена".

Премія "Золотий Дюк" — це головна нагорода на Одеському кінофестивалі, яку вручають за вагомий внесок у світове кіномистецтво.

Нагадаємо, на Одеському кінофестивалі показували фільми про реперів-бандитів, дівчину-костолома і ковідних інопланетян.

Фокус писав про найкращі вбрання з відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.