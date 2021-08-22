"Я попала в 80-е": певица TAYANNA показала жуткое купе "Укрзализныци" (видео)

"Вот тут картина вся: тараканы, жуки, плесень, пыль. Тут все! — комментирует певица. — я ездила на "Черноморские игры" именно в таких поездах".

Украинская певица TAYANNA опубликовала сториз на своей странице в Instagram, в которых раскритиковала состояние вагона "Укрзализныци".

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По словам певицы, она словно вернулась в детство, когда ехала на таких поездах на "Черноморские игры".

"Я реально попала в 80-е годы, когда мне было еще там, несколько лет, я ездила на "Черноморские игры" именно в таких поездах, посмотрите. Просто, боженька, спасибо тебе за это купе. Спасибо! Вот, тут картина вся: тараканы, жуки, плесень, пыль. Тут все!", — комментирует TAYANNA.

Также вопросы у певицы вызвал "люк" в полу вагона. При этом певица не уточнила, по какому маршруту они следовали с командой. Но по состоянию вагона видно, что он давно не ремонтировался.

Напомним, 9 августа в сети Катерина Стельмащук поделилась историей домогательства к ней соседями по купе. Мужчина стал задавать девушкам много вопросов, мешая им спать. Стельмащук и ее соседка дали понять соседу по купе, что не расположены к общению, но мужчина продолжал их беспокоить., задавая вопросы, в чем они спят. При этом проводница ничего не смогла сделать с пассажирами.

Ранее нардепу от "Слуги народа" Качуре три раза выдавали грязную и дырявую постель в люксовом вагоне.