"Я потрапила у 80-ті": співачка TAYANNA показала моторошне купе "Укрзалізниці" (відео)

"Ось тут картина вся: таргани, жуки, цвіль, пил. Тут все! — коментує співачка. — я їздила на" Чорноморські ігри "саме в таких поїздах".

Українська співачка TAYANNA опублікувала сторіз на своїй сторінці в Instagram, в яких розкритикувала стан вагона "Укрзалізниці".

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За словами співачки, вона немов повернулася в дитинство, коли їхала на таких потягах на "Чорноморські ігри".

"Я реально потрапила в 80-і роки, коли мені було ще там, кілька років, я їздила на" Чорноморські ігри "саме в таких поїздах, подивіться. Просто, боже, спасибі тобі за це купе. Дякую! Ось, тут картина вся: таргани, жуки, цвіль, пил. Тут все! ", — коментує TAYANNA.

Також питання у співачки викликав "люк" у підлозі вагона. При цьому співачка не уточнила, за яким маршрутом вони слідували з командою. Але судячи зі стана вагона видно, що він давно не ремонтувався.

Нагадаємо, 9 серпня в мережі Катерина Стельмащук поділилася історією домагання до неї сусідами по купе. Чоловік став задавати дівчатам багато питань, заважаючи їм спати. Стельмащук та її сусідка дали зрозуміти сусідові по купе, що не схильні до спілкування, але чоловік продовжував їх турбувати., Ставлячи питання, в чому вони сплять. При цьому провідниця нічого не змогла зробити з пасажирами.

Раніше нардепу від "Слуги народу" Качур три рази видавали брудну і діряву білизну в люксовому вагоні.