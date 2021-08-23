Падение флагштока в Херсоне: глава ОГА заговорил о возможной диверсии (видео)

Версию с диверсией будут рассматривать правоохранители. Подчиненных, которые курировали проект с установкой флагштока в Херсоне, уже отстранили.

Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь озвучил возможные версии падения флагштока в Херсоне. Об этом топ-чиновник заявил во время сегодняшнего брифинга.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, есть три причины, по котором мог упасть флагшток в Херсоне.

Сергей Козырь отметил, что при установке конструкции зафиксировали обрыв стропа.

"При установке флагштока — видели, оборвался строп, это предварительная версия, то, что я визуально могу оценить и сказать… Как мне кажется, есть три причины, по которым это (ЧП со флагштоком — ред.) могло произойти", — подчеркнул глава Херсонской ОГА на брифинге.

Первая версия ЧП — нарушение техники безопасности, а вторая — конструкция могла рухнуть из-за некачественного стропа.

Однако, Сергей Козырь не исключают версию с диверсией, поскольку флагшток до падения поднимали пять раз. Более детально последнюю версию ЧП в Херсоне будут изучать правоохранительные органы.

Глава Херсонской ОГА также добавил, что подчиненных, курировавших проект с установкой флагштока в Херсоне, уже отстранили.

"Третья (версия — ред.) — возможно, это правоохранительные органы будут определять, — какая-то диверсия, потому что до этого флагшток поднимали пять раз… Строп этот работал. Это было не первое поднятие флагштока", — добавил Козырь в ходе брифинга.

Глава ГУ Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что по факту падения флагштока проводится досудебное расследование по ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) и ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Херсонская область не потратила из бюджета средства на установление флагштока. Деньги за проект подрядчик должен был получить по завершению всех строительно-монтажных работ. Установление флагштока в Херсоне должны были реализовать за гранты, а не за бюджетные средства.

В ходе брифинга глава ОГА Сергей Козырь также отбросил слухи о ненадежности конструкции, которые ходили в соцсетях. По словам топ-чиновника, отверстия в конструкции, на которые обратили внимание пользователи соцсетей, были предусмотрены именно с учетом того, что флагшток должен был стоять на берегу Днепра, где ветрено.

После падения флагштока конструкцию восстановить невозможно — ее разрезали на части и разместили на полицейском складе для проведения дальнейших экспертиз.

[ + – ] Версии падения флагштока в Херсоне

Ранее Фокус рассказывал о ЧП с флагштоком в Херсоне. 20 августа рухнула конструкция с флагштоком, который специально установили в Херсоне к 30-летию Независимости Украины. Люди, к счастью, не пострадали, однако флагшток рухнул на автомобиль Lexus, припаркованный неподалеку от места ЧП.

Позже Фокус сообщил, что флагшток в Херсоне рухнул на Lexus, который принадлежит ответственному за установку конструкции. Местный чиновник Виталий Караваев, чей люксовый автомобиль Lexus раздавило флагштоком, авто не внес в свою декларацию.