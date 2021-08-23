Падіння флагштока в Херсоні: глава ОДА заговорив про можливу диверсію (відео)

Версію з диверсією розглядатимуть правоохоронці. Підлеглих, які займалися проект з установкою флагштока в Херсоні, вже усунули.

Голова Херсонської ОДА Сергій Козир озвучив можливі версії падіння флагштока в Херсоні. Про це топ-чиновник заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

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За його словами, є три причини, з яких міг впасти флагшток в Херсоні.

Сергій Козир зазначив, що при установці конструкції зафіксували обрив стропа.

"При установці флагштока — бачили, обірвався строп, це попередня версія, то, що я візуально можу оцінити і сказати ... Як мені здається, є три причини, з яких це (НП зі флагштоком — ред.) могло статися", — підкреслив глава Херсонської ОДА на брифінгу.

Перша версія НП — порушення техніки безпеки, а друга — конструкція могла впасти через неякісний строп.

Однак, Сергій Козир не виключають версію з диверсією, оскільки флагшток до падіння піднімали п'ять разів. Більш детально останню версію НП в Херсоні будуть вивчати правоохоронні органи.

Голова Херсонської ОДА також додав, що підлеглих, що займалися проектом з установкою флагштока в Херсоні, вже усунули.

"Третя (версія — ред.) — можливо, це правоохоронні органи будуть визначати, — якась диверсія, бо до цього флагшток піднімали п'ять разів ... Строп цей працював. Це було не перше підняття флагштока", — додав Козир під час брифінгу .

Глава ГУ Нацполіціі в Херсонській області Олександр Прокудін заявив, що за фактом падіння флагштока проводиться досудове розслідування за ст. 272 (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) і ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Херсонська область не витратила з бюджету кошти на встановлення флагштока. Гроші за проект підрядник повинен був отримати по завершенню всіх будівельно-монтажних робіт. Встановлення флагштока в Херсоні повинні були реалізувати за гранти, а не за бюджетні кошти.

В ході брифінгу голова ОДА Сергій Козир також відкинув чутки про ненадійність конструкції, які ходили в соцмережах. За словами топ-чиновника, отвори в конструкції, на які звернули увагу користувачі соцмереж, були передбачені саме з урахуванням того, що флагшток мав стояти на березі Дніпра, де вітряно.

Після падіння флагштока конструкцію відновити неможливо — її розрізали на частини і розмістили на поліцейському складі для проведення подальших експертиз.

[ + – ] Версії падіння флагштока в Херсоні

Раніше Фокус розповідав про надзвичайну подію з флагштоком в Херсоні. 20 серпня впала конструкція з флагштоком, який спеціально встановили в Херсоні до 30-річчя Незалежності України. Люди, на щастя, не постраждали, проте флагшток звалився на автомобіль Lexus, припаркований неподалік від місця НП.

Пізніше Фокус повідомив, що флагшток в Херсоні звалився на Lexus, який належить відповідальному за установку конструкції. Місцевий чиновник Віталій Караваєв, чий люксовий автомобіль Lexus розчавило флагштоком, авто не вніс до своєї декларації.