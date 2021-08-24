"Хотел внимания": на Крещатике мужчина облил себя и флагшток красной краской (видео, фото)

Из-за повреждения постамента для флага возле здания КГГА полиция открыла уголовное производство. Мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

24 августа, в День независимости Украины, мужчина повредил флагшток возле здания Киевской городской государственной администрации (КГГА), облив его красной краской. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Инцидент произошел около 13:00. Мужчина подошел к зданию КГГА и облил себя и флагшток, на котором стоит флаг Украины, красной краской.

Полицейские вскоре задержали нарушителя. Им оказался мужчина 1987 года рождения из Запорожской области. Правоохранителям он рассказал, что облил себя и флагшток краской из-за того, что хотел привлечь внимание общества.

В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

[ + – ] Мужчина возле здания КГГА облил себя и флагшток красной краской Фото: Нацполиция [ + – ] Мужчина возле здания КГГА облил себя и флагшток красной краской Фото: Нацполиция

На ресурсе "Киев оперативный" также опубликовали ролик, на котором видно, как мужчина облил себя и флагшток возле здания КГГА краской. Судя по видео, мужчина постелил белую ткань, встал на нее, взял ведро с краской и опрокинул его себе на голову.

[ + – ] Мужчина возле здания КГГА облил себя и флагшток красной краской

Напомним, в этот же день, 24 августа, мужчина в центре Киева облил зеленкой лицо пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Сообщалось, что произошло это возле станции метро "Крещатик". Полицейские задержали облившего Порошенко зеленкой менее, чем за час.