"Хотів уваги": на Хрещатику чоловік облив себе і флагшток червоною фарбою (відео, фото)

Через пошкодження постаменту для прапора біля будівлі КМДА поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі.

24 серпня, в День незалежності України, чоловік пошкодив флагшток біля будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА), обливши його червоною фарбою. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

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Інцидент стався близько 13:00. Чоловік підійшов до будівлі КМДА й облив себе та флагшток, на якому стоїть прапор України, червоною фарбою.

Поліцейські незабаром затримали порушника. Ним виявився чоловік 1987 року народження із Запорізької області. Правоохоронцям він розповів, що облив себе і флагшток фарбою через те, що хотів привернути увагу суспільства.

Відносно затриманого відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ("хуліганство") Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею передбачає штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

[ + – ] Чоловік біля будівлі КМДА облив себе і флагшток червоною фарбою Фото: Нацполіція [ + – ] Чоловік біля будівлі КМДА облив себе і флагшток червоною фарбою Фото: Нацполіція

На ресурсі "Київ оперативний" також опублікували ролик, на якому видно, як чоловік облив себе і флагшток біля будівлі КМДА фарбою. Судячи з відео, чоловік постелив білу тканину, встав на неї, взяв відро з фарбою і перекинув його собі на голову.

[ + – ] Чоловік біля будівлі КМДА облив себе і флагшток червоною фарбою

Нагадаємо, в цей же день, 24 серпня, чоловік в центрі Києва облив зеленкою обличчя п'ятого президента України й народного депутата Петра Порошенка. Повідомлялося, що сталося це біля станції метро "Хрещатик". Поліцейські затримали чоловіка, який облив Порошенка зеленкою, менш ніж за годину.