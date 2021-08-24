В День незалежності України Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)

За інформацією журналістів, на п'ятого президента вчинили напад біля станції метро "Хрещатик".

П'ятого президента і народного депутата України Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Про це повідомляється на Telegram-каналі видання "Страна", яке опинилося під санкціями РНБО.

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За інформацією журналістів, Порошенко облили зеленкою біля станції метро "Хрещатик", коли той ішов у бік Кабінету міністрів.

На опублікованому "Страною" ролику не видно сам момент нападу на колишнього главу держави. На відео Порошенко підходить до автомобіля поліцейських, дізнається хто водій, після чого сідає в транспортний засіб і відправляється в невідомому напрямку.

[ + – ] Порошенко облили зеленкою в центрі Києва

Відзначимо, вранці 24 серпня в центрі Києва відбувся військовий парад, в ході якого були продемонстровані новітні зразки озброєння і техніки українських сил безпеки й оборони. Пізніше по столиці пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь ветерани війни з Росією. Одним з учасників цієї ходи був і Порошенко.

Фокус в окремому матеріалі розбирався які меседжі влада заклала у святкування Дня незалежності в цьому році.

Нагадаємо, на сайті Фокуса запустився народний рейтинг за "100 сучасників, які змінили Україну", одним з номінантів в якому є Петро Порошенко. Читачі в ньому можуть голосувати як "за", так і "проти" кандидатів.