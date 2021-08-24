Поліція затримала чоловіка, який облив Порошенко зеленкою в центрі Києва (відео)

Між нападом на екс-главу держави й затриманням пройшло менше години. Чоловіка доставлять в Печерське управління поліції.

Співробітники Національної поліції України затримали чоловіка, який плеснув зеленкою в обличчя п'ятого президента й народного депутата Петра Порошенка в День незалежності. Відповідне відео опублікували журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews.

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Так, судячи з ролика, чоловіка взяли під руки декілька поліцейських і відвели його до загородження правоохоронців. На пальцях затриманого виднілися сліди зеленки.

Втім, на відео обличчя особи яка облила Порошенко зеленкою не видно. Поліцейські ж не стали розповідати журналістам ким є затриманий.

[ + – ] Поліція затримала чоловіка, який облив Порошенко зеленкою в центрі Києва

У прес-службі столичної поліції виданню УНН повідомили, що затриманого планують доставити в Печерське управління.

Відзначимо, Порошенко облили зеленкою в центрі Києва. За інформацією ЗМІ, сталося це біля станції метро "Хрещатик", коли екс-глава держави прямував в сторону Кабінету міністрів. Раніше по центру Києва пройшов Марш захисників України, в якому брав участь і Порошенко.

Вранці 24 серпня на Хрещатику відбувся урочистий військовий парад, на якому були продемонстровані оснащення і техніка Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур безпеки й оборони країни.

Нагадаємо, на сайті Фокуса стартувало голосування за "100 сучасників, які змінили Україну". Одним з номінантів в ньому є і Петро Порошенко. Читачі можуть голосувати як "за", так і "проти" тих чи інших учасників рейтингу.