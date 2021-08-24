Полиция задержала мужчину, облившего Порошенко зеленкой в центре Киева (видео)

Между нападением на экс-главу государства и задержанием прошло менее часа. Мужчину доставят в Печерское управление полиции.

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали мужчину, который плеснул зеленкой в лицо пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко в День независимости. Соответствующее видео опубликовали журналисты Telegram-канала PavlovskyNews.

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Так, судя по ролику, мужчину взяли под руки несколько полицейских и отвели его к заграждению правоохранителей. На пальцах задержанного виднелись следы зеленки.

Впрочем, на видео лица облившего Порошенко зеленкой не видно. Полицейские же не стали рассказывать журналистам кем является задержанный.

[ + – ] Полиция задержала мужчину, облившего Порошенко зеленкой в центре Киева

В пресс-службе столичной полиции изданию УНН сообщили, что задержанного планируют доставить в Печерское управление.

Отметим, Порошенко облили зеленкой в центре Киева. По информации СМИ, произошло это возле станции метро "Крещатик", когда экс-глава государства направлялся в сторону Кабинета министров. Ранее по центру Киева прошел Марш защитников Украины, в котором участвовал и Порошенко.

Утром 24 августа на Крещатике состоялся торжественный военный парад, на котором были продемонстрированы оснащение и техника Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур безопасности и обороны страны.

Напомним, на сайте Фокуса стартовало голосование за "100 современников, которые изменили Украину". Одним из номинантов в нем является и Петр Порошенко. Читатели могут голосовать как "за", так и "против" тех или иных участников рейтинга.