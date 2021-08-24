UA
UA
Разделы
Материалы
Политика 30 лет Независимости Украины

Полиция задержала мужчину, облившего Порошенко зеленкой в центре Киева (видео)

2149
Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Фото: скриншот | Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Между нападением на экс-главу государства и задержанием прошло менее часа. Мужчину доставят в Печерское управление полиции.

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали мужчину, который плеснул зеленкой в лицо пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко в День независимости. Соответствующее видео опубликовали журналисты Telegram-канала PavlovskyNews.

Так, судя по ролику, мужчину взяли под руки несколько полицейских и отвели его к заграждению правоохранителей. На пальцах задержанного виднелись следы зеленки.

Впрочем, на видео лица облившего Порошенко зеленкой не видно. Полицейские же не стали рассказывать журналистам кем является задержанный.

Полиция задержала мужчину, облившего Порошенко зеленкой в центре Киева

В пресс-службе столичной полиции изданию УНН сообщили, что задержанного планируют доставить в Печерское управление.

Отметим, Порошенко облили зеленкой в центре Киева. По информации СМИ, произошло это возле станции метро "Крещатик", когда экс-глава государства направлялся в сторону Кабинета министров. Ранее по центру Киева прошел Марш защитников Украины, в котором участвовал и Порошенко.

Утром 24 августа на Крещатике состоялся торжественный военный парад, на котором были продемонстрированы оснащение и техника Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур безопасности и обороны страны.

Напомним, на сайте Фокуса стартовало голосование за "100 современников, которые изменили Украину". Одним из номинантов в нем является и Петр Порошенко. Читатели могут голосовать как "за", так и "против" тех или иных участников рейтинга.