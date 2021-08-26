Статистика коронавируса на 26 августа: 1581 новый случай COVID-19, госпитализировано 464 человека
Коронавирусной инфекцией за день также заразились 104 ребенка и 38 медицинских работников.
В Украине за минувший день зафиксирован 1581 новый случай заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 464 пациентов, а жертвами вируса стали 45 человек.
За минувший день коронавирусную инфекцию также выявили у 104 детей и 38 медицинских работников, а лидерами по новым случаям COVID-19 являются Киев, Донецкая и Одесская области.
За минувший день в Украине:
- заболело — 1581 человек;
- госпитализировано — 464 человек;
- летальные случаи — 45;
- выздоровели — 1269 человек.
Динамика госпитализаций с COVID-19 за последнюю неделю:
- 19 августа — 597;
- 20 августа — 616;
- 21 августа — 701;
- 22 августа — 425;
- 23 августа — 410;
- 24 августа — 682;
- 25 августа — 464.
За минувший день медики сделали 52427 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 23120;
- методом ИФА — 7427;
- экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 21880.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки являются Киев, Донецкая и Одесская области. В ТОП-5 также входят:
- Киев — 264 случая;
- Донецкая область — 161 случай;
- Одесская область — 119 случаев;
- Харьковская область — 105 случаев;
- Луганская область — 93 случая.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 278 171 человек;
- выздоровело — 2 203 429 человек;
- летальные случаи — 53 566;
- сделано ПЦР-тестов — 11 880 472.
Пресс-служба Минздрава также информирует, что за минувший день в Украине сделано 162410 прививок от COVID-19. Одну дозу вакцины получили 44218 человек, прошли полный курс иммунизации — 118192 пациента. В течение минувших суток в Украине работали 960 мобильных бригад, 2822 прививочных пункта и 335 центров вакцинации. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 5 152 290 человек, полностью вакцинированы — 3 310 320 пациентов.
Ранее Фокус предупреждал, что зимой ожидается новая вспышка COVID-19 в Украине. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, сейчас систему здравоохранения готовят к новому всплеску заболеваемости, и на зиму-весну 2022 года прогнозируют очередную вспышку коронавирусной инфекции.
Также Фокус рассказывал, что под Черновцами зафиксирована вспышка COVID-19. Массовые гулянья обернулись госпитализацией людей, а коронавирусную инфекцию выявили у 20 гостей.