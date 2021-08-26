Статистика коронавируса на 26 августа: 1581 новый случай COVID-19, госпитализировано 464 человека

Коронавирусной инфекцией за день также заразились 104 ребенка и 38 медицинских работников.

В Украине за минувший день зафиксирован 1581 новый случай заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 464 пациентов, а жертвами вируса стали 45 человек.

За минувший день коронавирусную инфекцию также выявили у 104 детей и 38 медицинских работников, а лидерами по новым случаям COVID-19 являются Киев, Донецкая и Одесская области.

За минувший день в Украине:

заболело — 1581 человек;

госпитализировано — 464 человек;

летальные случаи — 45;

выздоровели — 1269 человек.

Динамика госпитализаций с COVID-19 за последнюю неделю:

19 августа — 597;

20 августа — 616;

21 августа — 701;

22 августа — 425;

23 августа — 410;

24 августа — 682;

25 августа — 464.

За минувший день медики сделали 52427 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 23120;

методом ИФА — 7427;

экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 21880.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки являются Киев, Донецкая и Одесская области. В ТОП-5 также входят:

Киев — 264 случая;

Донецкая область — 161 случай;

Одесская область — 119 случаев;

Харьковская область — 105 случаев;

Луганская область — 93 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 278 171 человек;

выздоровело — 2 203 429 человек;

летальные случаи — 53 566;

сделано ПЦР-тестов — 11 880 472.

[ + – ] Статистика коронавируса за 26 августа

Пресс-служба Минздрава также информирует, что за минувший день в Украине сделано 162410 прививок от COVID-19. Одну дозу вакцины получили 44218 человек, прошли полный курс иммунизации — 118192 пациента. В течение минувших суток в Украине работали 960 мобильных бригад, 2822 прививочных пункта и 335 центров вакцинации. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 5 152 290 человек, полностью вакцинированы — 3 310 320 пациентов.

Ранее Фокус предупреждал, что зимой ожидается новая вспышка COVID-19 в Украине. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, сейчас систему здравоохранения готовят к новому всплеску заболеваемости, и на зиму-весну 2022 года прогнозируют очередную вспышку коронавирусной инфекции.

Также Фокус рассказывал, что под Черновцами зафиксирована вспышка COVID-19. Массовые гулянья обернулись госпитализацией людей, а коронавирусную инфекцию выявили у 20 гостей.