Статистика коронавірусу на 26 серпня: 1581 новий випадок COVID-19, госпіталізовано 464 людини
Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 104 дитини і 38 медичних працівників.
В Україні за минулий день зафіксовано 1 581 новий випадок зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 464 пацієнтів, а жертвами вірусу стали 45 осіб.
За минулий день коронавірусну інфекцію також виявили у 104 дітей та 38 медичних працівників, а лідерами за новими випадками COVID-19 є Київ, Донецька та Одеська області.
За минулий день в Україні:
- захворіло — 1581 людина;
- госпіталізовано — 464 особи;
- летальні випадки — 45;
- одужали — 1269 осіб.
Динаміка госпіталізацій з COVID-19 за останній тиждень:
- 19 серпня — 597;
- 20 серпня — 616;
- 21 серпня — 701;
- 22 серпня — 425;
- 23 серпня — 410;
- 24 серпня — 682;
- 25 серпня — 464.
За минулий день медики зробили 52427 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 23120;
- методом ІФА — 7427;
- експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 21880.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за добу є Київ, Донецька та Одеська області. У ТОП-5 також входять:
- Київ — 264 випадки;
- Донецька область — 161 випадок;
- Одеська область — 119 випадків;
- Харківська область — 105 випадків;
- Луганська область — 93 випадки.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 278 171 чоловік;
- видужала — 2 203 429 осіб;
- летальні випадки — 53 566;
- зроблено ПЛР-тестів — 11 880 472.
Пресслужба МОЗ також інформує, що за минулий день в Україні зроблено 162410 щеплень від COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 44218 чоловік, пройшли повний курс імунізації — 118192 пацієнти. Протягом минулої доби в Україні працювали 960 мобільних бригад, 2822 прищепних пункти і 335 центрів вакцинації. З початку прищеплювальної кампанії одну дозу вакцини отримали 5 152 290 чоловік, повністю вакциновані — 3 310 320 пацієнтів.
Раніше Фокус попереджав, що взимку очікується новий спалах COVID-19 в Україні. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, зараз систему охорони здоров'я готують до нового сплеску захворюваності, і на зиму-весну 2022 року прогнозують черговий спалах коронавірусної інфекції.
Також Фокус розповідав, що під Чернівцями зафіксовано спалах COVID-19. Масові гуляння обернулися госпіталізацією людей, а коронавірусну інфекцію виявили у 20 гостей.