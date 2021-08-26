Статистика коронавірусу на 26 серпня: 1581 новий випадок COVID-19, госпіталізовано 464 людини

Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 104 дитини і 38 медичних працівників.

В Україні за минулий день зафіксовано 1 581 новий випадок зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 464 пацієнтів, а жертвами вірусу стали 45 осіб.

За минулий день коронавірусну інфекцію також виявили у 104 дітей та 38 медичних працівників, а лідерами за новими випадками COVID-19 є Київ, Донецька та Одеська області.

За минулий день в Україні:

захворіло — 1581 людина;

госпіталізовано — 464 особи;

летальні випадки — 45;

одужали — 1269 осіб.

Динаміка госпіталізацій з COVID-19 за останній тиждень:

19 серпня — 597;

20 серпня — 616;

21 серпня — 701;

22 серпня — 425;

23 серпня — 410;

24 серпня — 682;

25 серпня — 464.

За минулий день медики зробили 52427 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 23120;

методом ІФА — 7427;

експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 21880.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за добу є Київ, Донецька та Одеська області. У ТОП-5 також входять:

Київ — 264 випадки;

Донецька область — 161 випадок;

Одеська область — 119 випадків;

Харківська область — 105 випадків;

Луганська область — 93 випадки.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 278 171 чоловік;

видужала — 2 203 429 осіб;

летальні випадки — 53 566;

зроблено ПЛР-тестів — 11 880 472.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 26 серпня

Пресслужба МОЗ також інформує, що за минулий день в Україні зроблено 162410 щеплень від COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 44218 чоловік, пройшли повний курс імунізації — 118192 пацієнти. Протягом минулої доби в Україні працювали 960 мобільних бригад, 2822 прищепних пункти і 335 центрів вакцинації. З початку прищеплювальної кампанії одну дозу вакцини отримали 5 152 290 чоловік, повністю вакциновані — 3 310 320 пацієнтів.

Раніше Фокус попереджав, що взимку очікується новий спалах COVID-19 в Україні. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, зараз систему охорони здоров'я готують до нового сплеску захворюваності, і на зиму-весну 2022 року прогнозують черговий спалах коронавірусної інфекції.

Також Фокус розповідав, що під Чернівцями зафіксовано спалах COVID-19. Масові гуляння обернулися госпіталізацією людей, а коронавірусну інфекцію виявили у 20 гостей.