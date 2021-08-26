Минфин не смог ответить сколько денег было потрачено на празднование Дня независимости-2021

В ведомстве не предоставили информации о выделенной сумме, сославшись на то, что они лишь координируют работу распорядителей бюджетных средств низшего уровня.

Министерство финансов Украины в ответ на запрос Фокуса не смогло назвать сумму, которую было использовано из бюджета на празднование Дня независимости в 2021 году.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, мы попросили у представителей ведомства сообщить суммы денег, которые выделили и потратили из государственного и местных бюджетов на подготовку к празднованию 30-й годовщины независимости Украины и торжественные мероприятия 24 августа.

В ответ на этот запрос пресс-служба Минфина подчеркнула, что согласно пункту 2 распоряжения Кабинета министров от 31.05.2021 № 583-р выполнение плана по подготовке мероприятий по подготовке празднования 30-й годовщине независимости Украины возложено на министерства, другие органы центральной власти, областные государственные администрации и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Согласно 22 статье Бюджетного кодекса, отметили в ведомстве, главный распорядитель бюджетных средств — коим является Минфин — "осуществляет управление бюджетными средствами в пределах установленных ему бюджетных полномочий и оценку эффективности бюджетных программ, обеспечивая эффективное, результативное и целевое использование бюджетных средств, организацию и координацию работы распорядителей бюджетных средств низшего уровня и получателей бюджетных средств в бюджетном процессе".

"Учитывая указанное, сообщаем, что предоставление информации о направлении средств государственного бюджета на празднование Дня Независимости Украины в 2021 году должно осуществляться ответственными исполнителями соответствующих мероприятий", — заявили в Минфине.

[ + – ] В Минфине не смогли ответить сколько денег было потрачено на празднование Дня независимости в 2021 году

Фокус отправил на Минфин еще один запрос с просьбой предоставить перечень "ответственных исполнителей соответствующих мероприятий", у которых можно узнать сумму денег, потраченную на празднование Дня независимости в 2021 году, но на момент публикации этого материала не получил на него ответа.

Отметим, в июле стало известно, что Кабмин на реализацию "Плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины" выделил порядка 5,4 млн грн. Вскоре в Минфине, впрочем, уточнили, что большую часть этих средств собирались направить на модернизацию ряда инфраструктурных объектов в разных частях страны, а на сами торжества в честь праздника направят лишь около 100 млн грн.

20 августа на сайте Dozorro, специализирующемся на мониторинге государственных закупок, опубликовали материал, в котором утверждалось, что на празднование Дня независимости в 2021 году потратили 115 млн грн и планировали подписать контрактов еще как минимум на 80 млн грн. То есть общая сумма, согласно подсчетам аналитиков, составила около 195 млн грн.

[ + – ] Сколько потратили на празднование Дня независимости в 2021 году Фото: dozorro

По информации аналитиков, в 2020 году для празднования ко Дню независимости выделили лишь 4 млн грн, в 2019 — 10 млн грн.

В Министерстве культуры же сообщили, что на проведение праздничного концерта на НСК "Олимпийский" потратили 64 млн грн.

Напомним, в отдельном материале Фокус разбирался что пытались сказать украинцам представители власти во время празднования Дня независимости в 2021 году.