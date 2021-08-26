Мінфін не змогло відповісти скільки грошей було витрачено на святкування Дня незалежності-2021

У відомстві не надали інформації про виділену суму, пославшись на те, що вони лише координують роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Міністерство фінансів України у відповідь на запит Фокуса не змогло назвати суму, яка була використана з бюджету на святкування Дня незалежності в 2021 році.

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Так, ми попросили у представників відомства повідомити суми грошей, які виділили і витратили з державного та місцевих бюджетів на підготовку до святкування 30-ї річниці незалежності України та урочисті заходи 24 серпня.

У відповідь на цей запит пресслужба Мінфіну підкреслила, що згідно з пунктом 2 розпорядження Кабінету міністрів від 31.05.2021 № 583-р виконання плану з підготовки святкування 30-ї річниці незалежності України покладене на міністерства, інші органи центральної влади, обласні державні адміністрації та Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно зі статтею 22 Бюджетного кодексу, зазначили у відомстві, головний розпорядник бюджетних коштів — яким є Мінфін — "здійснює управління бюджетними коштами в межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі".

"З огляду на зазначене, повідомляємо, що надання інформації про спрямування коштів державного бюджету на святкування Дня Незалежності України в 2021 році має здійснюватися відповідальними виконавцями відповідних заходів", — заявили в Мінфіні.

[ + – ] У Мінфіні не змогли відповісти скільки грошей було витрачено на святкування Дня незалежності в 2021 році

Фокус надіслав у Мінфін ще один запит із проханням надати перелік "відповідальних виконавців відповідних заходів", у яких можна дізнатися суму грошей, витрачену на святкування Дня незалежності в 2021 році, але на момент публікації цього матеріалу не отримав на нього відповіді.

Зазначимо, в липні стало відомо, що Кабмін на реалізацію "Плану заходів із підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України" виділив майже 5,4 млн грн. Незабаром у Мінфіні, втім, уточнили, що більшу частину цих коштів мали намір спрямувати на модернізацію низки інфраструктурних об'єктів у різних частинах країни, а на власне урочистості на честь свята виділять лише приблизно 100 млн грн.

20 серпня на сайті Dozorro, що спеціалізується на моніторингу державних закупівель, опублікували матеріал, в якому стверджувалося, що на святкування Дня незалежності в 2021 році витратили 115 млн грн і планували підписати контрактів ще як мінімум на 80 млн грн. Тобто загальна сума, за підрахунками аналітиків, склала приблизно 195 млн грн.

[ + – ] Скільки витратили на святкування Дня незалежності в 2021 році Фото: dozorro

За інформацією аналітиків, у 2020 році для святкування до Дня незалежності виділили лише 4 млн грн, у 2019 — 10 млн грн.

У Міністерстві культури ж повідомили, що на проведення святкового концерту на НСК "Олімпійський" витратили 64 млн грн.

Нагадаємо, в окремому матеріалі Фокус розбирався що намагалися сказати українцям представники влади під час святкування Дня незалежності в 2021 році.