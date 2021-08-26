Поджигатель офиса омбудсмена в Киеве пытался устроить пожар у входа в суд на Печерске (фото)

Задержать виновника инцидента правоохранителям удалось спустя несколько минут после того, как произошло возгорание в офисе омбудсмена Людмилы Денисовой.

После задержания мужчины, который поджег здание офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека при помощи "коктейля Молотова" в Киеве, выяснилось, что он проделал то же самое и со зданием Верховного кассационного суда. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Сперва около 15:00 26 августа правоохранители получили информацию о том, что мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в двери помещения на улице Институтской, где работает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. В прокуратуре добавили, что нарушитель также пытался поджечь дверь Верховного кассационного суда, который находится на улице Филиппа Орлика.

"После совершенного мужчина пытался убежать, но был задержан сотрудниками Управления государственной охраны. В результате инцидентов пострадавших нет. Задержанным оказался гражданин Украины, 1970 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Фото: Прокуратура Киева

Прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Задержанный уже доставлен в Печерское управление полиции для допроса.

Мотивы преступления на данный момент выясняются правоохранителями.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, задержание предполагаемого поджигателя произошло в течение нескольких минут — спецназовцы помешали мужчине сбежать с места происшествия на моноколесе.

Напомним, по данным СМИ задержанным является 51-летний житель Новой Каховки Константин Мельник. Журналисты утверждают, что мужчина прибыл к офису омбудсмена с предметом, похожим на огнемет.

Также мы писали о том, как два года назад в Харькове мужчина поджег двери областной государственной администрации. Его действия правоохранители тогда квалифицировали как хулиганство.