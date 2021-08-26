Підпалювач офісу омбудсмена в Києві намагався влаштувати пожежу біля входу в суд на Печерську (фото)

Затримати винуватця інциденту правоохоронцям вдалося через кілька хвилин після того, як сталося загоряння в офісі омбудсмена Людмили Денісової.

Після затримання чоловіка, який підпалив будинок офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за допомогою "коктейлю Молотова" в Києві, з'ясувалося, що він зробив те ж саме і з будівлею Верховного касаційного суду. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Спершу близько 15:00 26 серпня правоохоронці отримали інформацію про те, що чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у двері приміщення на вулиці Інститутській, де працює уповноважена з прав людини Людмила Денісова. У прокуратурі додали, що порушник також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду, який розташований на вулиці Пилипа Орлика.

"Після скоєного чоловік намагався втекти, але був затриманий співробітниками Управління державної охорони. У результаті інцидентів постраждалих немає. Затриманим виявився громадянин України, 1970 року народження", — повідомили у відомстві.

Фото: Прокуратура Киiва

Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Затриманий уже доставлений у Печерське управління поліції для допиту.

Мотиви злочину наразі з'ясовуються правоохоронцями.

За словами омбудсмена Людмили Денісової, затримання ймовірного палія відбулося протягом декількох хвилин — спецпризначенці завадили чоловікові втекти з місця події на моноколесі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, затриманим є 51-річний житель Нової Каховки Костянтин Мельник. Журналісти стверджують, що чоловік прибув до офісу омбудсмена з предметом, схожим на вогнемет.

Також ми писали про те, як два роки тому в Харкові чоловік підпалив двері обласної державної адміністрації. Його дії правоохоронці тоді кваліфікували як хуліганство.