Статистика коронавируса на 27 августа: 2032 новых случаев COVID-19, 838 госпитализаций

Среди зараженных за минувший день — 127 детей и 46 медицинских работников.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2032 новых случая заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.

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По информации медиков, в Украине почти в два раза выросло количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 — 838 человек.

Жертвами COVID-19 за день в Украине стали 66 пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 2032 человек;

выздоровело — 1253 человек;

летальные случаи — 66;

госпитализировано — 868 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

20 августа — 616;

21 августа — 701;

22 августа — 425;

23 августа — 410;

24 августа — 682;

25 августа — 464;

26 августа — 868.

Медики за сутки сделали 53486 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 23049;

методом ИФА — 7219;

экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 23218.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за минувший день стали Киев, Харьковская и Донецкая области:

Киев — 262 случая;

Харьковская область — 195 случаев;

Донецкая область — 127 случаев;

Херсонская область — 124 случая;

Черновицкая область — 123 случая.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

заболело — 2 280 203 человек;

выздоровело — 2 204 682 человек;

летальные случаи — 53632;

сделано ПЦР-тестов — 11 903 521.

В пресс-службе Минздрава также рассказали, что за минувший день в Украине установлен новый рекорд по вакцинации населения — за сутки иммунизировано 173435 человек. Одну дозу препарата получили 55908 человек, а полностью вакцинированы — 117527 пациентов. В течение минувших суток работали 1051 мобильная бригада, 2974 прививочных пункта и 332 центра вакцинации.

[ + – ] Статистика коронавируса за 27 августа

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ пообещал вакцинированным украинцам привилегии. По словам министра Виктора Ляшко, власти рассматривают сценарий поощрения и стимулирования к вакцинации целых сфер.

Также Фокус рассказывал, что в Черновицкой области зафиксировали вспышку COVID-19. Под Черновцами свадьба обернулась масштабной госпитализацией людей, а коронавирусную инфекцию выявили у 20 гостей.