Статистика коронавируса на 27 августа: 2032 новых случаев COVID-19, 838 госпитализаций
Среди зараженных за минувший день — 127 детей и 46 медицинских работников.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2032 новых случая заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.
По информации медиков, в Украине почти в два раза выросло количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 — 838 человек.
Жертвами COVID-19 за день в Украине стали 66 пациентов.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 2032 человек;
- выздоровело — 1253 человек;
- летальные случаи — 66;
- госпитализировано — 868 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 20 августа — 616;
- 21 августа — 701;
- 22 августа — 425;
- 23 августа — 410;
- 24 августа — 682;
- 25 августа — 464;
- 26 августа — 868.
Медики за сутки сделали 53486 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 23049;
- методом ИФА — 7219;
- экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 23218.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за минувший день стали Киев, Харьковская и Донецкая области:
- Киев — 262 случая;
- Харьковская область — 195 случаев;
- Донецкая область — 127 случаев;
- Херсонская область — 124 случая;
- Черновицкая область — 123 случая.
За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:
- заболело — 2 280 203 человек;
- выздоровело — 2 204 682 человек;
- летальные случаи — 53632;
- сделано ПЦР-тестов — 11 903 521.
В пресс-службе Минздрава также рассказали, что за минувший день в Украине установлен новый рекорд по вакцинации населения — за сутки иммунизировано 173435 человек. Одну дозу препарата получили 55908 человек, а полностью вакцинированы — 117527 пациентов. В течение минувших суток работали 1051 мобильная бригада, 2974 прививочных пункта и 332 центра вакцинации.
Ранее Фокус сообщал, что МОЗ пообещал вакцинированным украинцам привилегии. По словам министра Виктора Ляшко, власти рассматривают сценарий поощрения и стимулирования к вакцинации целых сфер.
Также Фокус рассказывал, что в Черновицкой области зафиксировали вспышку COVID-19. Под Черновцами свадьба обернулась масштабной госпитализацией людей, а коронавирусную инфекцию выявили у 20 гостей.