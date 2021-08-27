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Статистика коронавируса на 27 августа: 2032 новых случаев COVID-19, 838 госпитализаций

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В Украине почти в два раза выросло число госпитализированных с COVID-19
Фото: 24 Канал | Коронавирус в Украине

Среди зараженных за минувший день — 127 детей и 46 медицинских работников.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2032 новых случая заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.

По информации медиков, в Украине почти в два раза выросло количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 — 838 человек.

Жертвами COVID-19 за день в Украине стали 66 пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 2032 человек;
  • выздоровело — 1253 человек;
  • летальные случаи — 66;
  • госпитализировано — 868 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 20 августа — 616;
  • 21 августа — 701;
  • 22 августа — 425;
  • 23 августа — 410;
  • 24 августа — 682;
  • 25 августа — 464;
  • 26 августа — 868.

Медики за сутки сделали 53486 тестов на COVID-19, среди которых:

  • методом ПЦР — 23049;
  • методом ИФА — 7219;
  • экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 23218.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за минувший день стали Киев, Харьковская и Донецкая области:

  • Киев — 262 случая;
  • Харьковская область — 195 случаев;
  • Донецкая область — 127 случаев;
  • Херсонская область — 124 случая;
  • Черновицкая область — 123 случая.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

  • заболело — 2 280 203 человек;
  • выздоровело — 2 204 682 человек;
  • летальные случаи — 53632;
  • сделано ПЦР-тестов — 11 903 521.

В пресс-службе Минздрава также рассказали, что за минувший день в Украине установлен новый рекорд по вакцинации населения — за сутки иммунизировано 173435 человек. Одну дозу препарата получили 55908 человек, а полностью вакцинированы — 117527 пациентов. В течение минувших суток работали 1051 мобильная бригада, 2974 прививочных пункта и 332 центра вакцинации.

В Украине от COVID-19 за сутки умерло 66 человек
Статистика коронавируса за 27 августа

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ пообещал вакцинированным украинцам привилегии. По словам министра Виктора Ляшко, власти рассматривают сценарий поощрения и стимулирования к вакцинации целых сфер.

Также Фокус рассказывал, что в Черновицкой области зафиксировали вспышку COVID-19. Под Черновцами свадьба обернулась масштабной госпитализацией людей, а коронавирусную инфекцию выявили у 20 гостей.