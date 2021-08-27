Статистика коронавірусу станом на 27 серпня: 2 032 нові випадки COVID-19, 838 госпіталізацій

Серед заражених за минулий день — 127 дітей та 46 медичних працівників.

В Україні за минулу добу зафіксовані 2 032 нові випадки зараження COVID-19. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За інформацією медиків, в Україні майже вдвічі зросла кількість госпіталізованих із коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 — 838 осіб.

Жертвами COVID-19 за день в Україні стали 66 пацієнтів.

За минулу добу в Україні:

захворіли — 2 032 осіб;

видужали — 1 253 осіб;

летальні випадки — 66;

госпіталізовані — 868 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

20 серпня — 616;

21 серпня — 701;

22 серпня — 425;

23 серпня — 410;

24 серпня — 682;

25 серпня — 464;

26 серпня — 868.

Медики за добу зробили 53 486 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 23 049;

методом ІФА — 7 219;

експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 23 218.

Лідерами за новими випадками COVID-19 за минулий день стали Київ, Харківська та Донецька області:

Київ — 262 випадки;

Харківська область — 195 випадків;

Донецька область — 127 випадків;

Херсонська область — 124 випадки;

Чернівецька область — 123 випадки.

За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

захворіли — 2 280 203 людей;

видужали — 2 204 682 осіб;

летальні випадки — 53 632;

зроблено ПЛР-тестів — 11 903 521.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я також розповіли, що за минулий день в Україні встановлений новий рекорд із вакцинації населення — за добу імунізовані 173 435 осіб. Одну дозу препарату отримали 55 908 осіб, а повністю вакциновані — 117 527 пацієнтів. Протягом минулої доби працювали 1 051 мобільна бригада, 2 974 прищепні пункти і 332 центри вакцинації.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 27 серпня

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ пообіцяло вакцинованим українцям привілеї. За словами міністра Віктора Ляшка, влада розглядає сценарій заохочення і стимулювання до вакцинації цілих сфер.

Також Фокус розповідав, що в Чернівецькій області зафіксували спалах COVID-19. Під Чернівцями весілля обернулося масштабною госпіталізацією людей, а коронавірусну інфекцію зафіксували у 20 гостей.