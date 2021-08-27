Статистика коронавірусу станом на 27 серпня: 2 032 нові випадки COVID-19, 838 госпіталізацій
Серед заражених за минулий день — 127 дітей та 46 медичних працівників.
В Україні за минулу добу зафіксовані 2 032 нові випадки зараження COVID-19. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За інформацією медиків, в Україні майже вдвічі зросла кількість госпіталізованих із коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 — 838 осіб.
Жертвами COVID-19 за день в Україні стали 66 пацієнтів.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 2 032 осіб;
- видужали — 1 253 осіб;
- летальні випадки — 66;
- госпіталізовані — 868 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 20 серпня — 616;
- 21 серпня — 701;
- 22 серпня — 425;
- 23 серпня — 410;
- 24 серпня — 682;
- 25 серпня — 464;
- 26 серпня — 868.
Медики за добу зробили 53 486 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 23 049;
- методом ІФА — 7 219;
- експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 23 218.
Лідерами за новими випадками COVID-19 за минулий день стали Київ, Харківська та Донецька області:
- Київ — 262 випадки;
- Харківська область — 195 випадків;
- Донецька область — 127 випадків;
- Херсонська область — 124 випадки;
- Чернівецька область — 123 випадки.
За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні:
- захворіли — 2 280 203 людей;
- видужали — 2 204 682 осіб;
- летальні випадки — 53 632;
- зроблено ПЛР-тестів — 11 903 521.
У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я також розповіли, що за минулий день в Україні встановлений новий рекорд із вакцинації населення — за добу імунізовані 173 435 осіб. Одну дозу препарату отримали 55 908 осіб, а повністю вакциновані — 117 527 пацієнтів. Протягом минулої доби працювали 1 051 мобільна бригада, 2 974 прищепні пункти і 332 центри вакцинації.
Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ пообіцяло вакцинованим українцям привілеї. За словами міністра Віктора Ляшка, влада розглядає сценарій заохочення і стимулювання до вакцинації цілих сфер.
Також Фокус розповідав, що в Чернівецькій області зафіксували спалах COVID-19. Під Чернівцями весілля обернулося масштабною госпіталізацією людей, а коронавірусну інфекцію зафіксували у 20 гостей.