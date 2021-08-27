В Украине начнут выдавать электронные свидетельства о начальном образовании

Документ будет храниться в Единой государственной электронной базе, но по желанию школа сможет выдать бумажную копию свидетельства.

В школах будут выдавать свидетельства о получении начального образования. Министерство образования и науки утвердило порядок изготовления и выдачи этих документов. Он вступает в силу 1 сентября этого года.

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"Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует закон "О среднем образовании", – говорится в сообщении министерства.

Весь процесс заказа, изготовления и учета новых свидетельств будет проходить только в электронной форме. Оригинал электронного свидетельства будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

По желанию родителей школа выдаст им бумажную копию свидетельства (на листе бумаги формата А4).

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений.

Также предусмотрено изготовление бумажной копии электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля, если ученик имеет нарушения зрения.

Отметим, что в новой украинской школе ученики будут учиться 12 лет:

4 года в начальной школе (обучение начинается в 6-летнем возрасте);

5 лет в основной (базовой) школе;

3 года в старшей школе, лицее или заведении профессионального образования.

Ранее Фокус писал, что до 2027 года в Украине планируют провести оптимизацию школ: они превратятся в гимназии и лицеи. Во многих регионах уже отменяют наборы в 1-е и 10-е классы, некоторые учебные заведения вообще закрываются.

С 1 сентября этого года начинается новый этап реформы среднего образования — в 136 школах будут пилотировать новые учебные программы в 5-х классах. В 2022 году все украинские пятиклассники станут учиться по стандартам Новой украинской школы (НУШ). Таким образом, реформа распространяется с начальной на базовую школу — 5–9-е классы.