В Україні почнуть видавати електронні свідоцтва про початкову освіту

Документ буде зберігатися в Єдиній державній електронній базі, але за бажанням школа зможе видати паперову копію свідоцтва.

У школах видаватимуть свідоцтва про отримання початкової освіти. Міністерство освіти і науки затвердило порядок виготовлення і видачі цих документів. Воно вступає в силу 1 вересня цього року.

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"Відтепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає закон "Про загальну середню освіту", — йдеться в повідомленні міністерства.

Весь процес замовлення, виготовлення та обліку нових свідоцтв проходитиме тільки в електронній формі. Оригінал електронного свідоцтва буде зберігатися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

За бажанням батьків школа видасть їм паперову копію свідоцтва (на аркуші паперу формату А4).

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться в свідоцтві досягнень.

Також передбачено виготовлення паперової копії електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля, якщо учень має порушення зору.

Відзначимо, що в новій українській школі учні навчатимуться 12 років:

4 роки в початковій школі (навчання починається в 6-річному віці);

5 років в основної (базової) школи;

3 роки в старшій школі, ліцеї чи закладі професійної освіти.

Раніше Фокус писав, що до 2027 року в Україні планують провести оптимізацію шкіл: вони перетворяться на гімназії і ліцеї. У багатьох регіонах вже відміняють набори в 1-і і 10-і класи, деякі навчальні заклади взагалі закривають.

З 1 вересня цього року починається новий етап реформи середньої освіти — в 136 школах пілотуватимуть нові навчальні програми в 5-х класах. У 2022 року всі українські п'ятикласники стануть вчитися за стандартами Нової української школи (НУШ). Таким чином, реформа поширюється з початкової на базову школу — 5-9-і класи.