В Украине состоялась общенациональная Минута молчания (видео)

В этот день в 2014 году под Иловайском погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 попали в плен, около 80 считаются пропавшими без вести.

Сегодня, 29 августа, в 10:00 состоялась общенациональная Минута молчания ко Дню памяти защитников Украины. Также были приспущены Государственные флаги на административных зданиях, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, в воинских частях и на кораблях. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Акция прошла в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на Донбассе – Иловайской трагедии.

Тогда много украинских воинов погибли на полях с подсолнухами. Поэтому символом Дня памяти защитников и стал цветок подсолнуха.

Утром президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль возложили цветы к Стене памяти павших, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве.

Напомним, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские наемники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ. Потом они расстреляли украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окружения по "зеленому коридору".

Тогда, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 попали в плен, около 80 считаются пропавшими без вести. Кроме того, ВСУ понесли потери в вооружении и военной технике на сумму 300 млн грн.

Экс-начальник генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко говорил, что во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском.