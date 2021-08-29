В Україні відбулася загальнонаціональна Хвилина мовчання (відео)

Цього дня у 2014 році під Іловайськом загинули 366 українських воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон, близько 80 вважаються зниклими без вести.

Сьогодні, 29 серпня, о 10:00 відбулася загальнонаціональна Хвилина мовчання до Дня пам'яті захисників України. Також були приспущені Державні прапори на адміністративних будівлях, іноземних дипломатичних установах України, державних підприємствах, у військових частинах і на кораблях. Про це йдеться в повідомленні української делегації в Тристоронньої контактній групі.

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Акція пройшла в рамках Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цей день встановлено як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на Донбасі — Иловайску трагедію.

Тоді багато українських воїнів загинули на полях з соняшниками. Тому символом Дня пам'яті захисників і стала квітка соняшнику.

Вранці президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих, розташованої на вул. Трьохсвятительській в Києві.

Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року у Іловайську Донецької області російські найманці і підрозділи Збройних сил РФ оточили українські добровольчі батальйони, підрозділи МВС і ЗСУ. Потім вони розстріляли українських військових, які після досягнення представниками армій двох країн відповідної домовленості виходили з оточення "зеленим коридором".

Тоді, за інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон, близько 80 вважаються зниклими без вести. Крім того, ВСУ зазнали втрат в озброєнні і військовій техніці на суму 300 млн грн.

Ексначальник генерального штабу ЗСУ генерал армії Віктор Муженко говорив, що під час підготовки до параду в 2014 році і його проведення нічого не було відомо про оточення під Іловайськом.