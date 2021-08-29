В Бердянске спасли новорожденного кенгуренка, мать которого погибла при грозе (видео)

В зоопарке рассчитывают, что несколько месяцев смогут выпустить малыша в вольер.

В зверинце "Сафари" (Бердянск, Запорожской области) выходили маленького кенгуренка, мать которого погибла. Об этом говорится в сюжете ТСН.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Уникальность случившегося в том, что кенгуренок рождается крохотным (около 25 мм длиной) и до полугода живет в маминой сумке.

"Когда рождается кенгуру, он сразу переползает к маминой "сиське". У нее там четыре соска, в каждом молоко разной жирности. Малыш находится там на протяжении 4–5 месяцев", – рассказал Игорь Кальченко, директор зоопарка.

Кенгуренку, которого назвали Скубиду, сейчас два месяца. На днях его впервые вывели на прогулку. У него еще нет шерсти, но он уже пытается становиться в стойку: на задние ножки, опираясь на хвост.

Малыша кормят из соски каждые два часа специальной смесью, в которую добавляют яичный желток, чтобы детеныш получал все необходимые вещества и витамины. После кормления кенгуренка кладут в специальную сумку с подогревом, напоминающую мамину.

Смотритель зоопарка Анна Ильченко сказала, что Скубиду уже научился узнавать "своих" по запаху.

Через несколько месяцев малыша планируют выпустить в вольер.

Сейчас в зоопарке живет только отец малыша. Его мать погибла во время грозы, когда от испуга сильно ударилась об ограждение вольера.

В мае прошлого года сообщалось, что двух рыжих кенгуру привезли из Чехии в Бердянский зоопарк. "Кенгуру по 10 месяцев. У них пока что нет имен, и они не привыкли к чрезмерному вниманию к себе. Я привез их из Чехии", – рассказывал тогда Кальченко.

Ранее Фокус сообщал, что "Укрзализныця" передаст двух медведей, находящихся на балансе Запорожской детской железной дороги, в зоопарк Ouwehand (Нидерланды).

В зоопарке Николаева появились на свет три рысенка. Малыши родились за четыре дня до Международного дня рыси, отмечаемого 11 июня.