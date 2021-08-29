У Бердянську врятували новонародженого кенгуренка, мати якого загинула під час грози (відео)

У зоопарку розраховують, що за ілька місяців зможуть випустити малюка у вольєр.

У звіринці "Сафарі" (Бердянськ, Запорізької області) виходили маленького кенгуру, мати якого загинула. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Унікальність того, що сталося, в тому, що кенгуру народжується крихітним (близько 25 мм завдовжки) і до півроку живе в маминій сумці.

"Коли народжується кенгуру, він відразу переповзає до маминої "циці". У неї чотири соски, в кожному молоко різної жирності. Малюк перебуває там на протязі 4-5 місяців", — розповів Ігор Кальченко, директор зоопарку.

Кенгуренку, якого назвали Скубіду, зараз два місяці. Днями його вперше вивели на прогулянку. У нього ще немає вовни, але він вже намагається ставати в стійку: на задні ніжки, спираючись на хвіст.

Малюка годують із соски кожні дві години спеціальною сумішшю, в яку додають яєчний жовток, щоб дитинча отримував всі необхідні речовини і вітаміни. Після годування кенгуренка кладуть в спеціальну сумку з підігрівом, яка нагадує мамину.

Доглядач зоопарку Анна Ільченко сказала, що Скубіду вже навчився впізнавати "своїх" за запахом.

Через кілька місяців малюка планують випустити у вольєр.

Зараз в зоопарку живе тільки батько малюка. Його мати загинула під час грози, коли від переляку сильно вдарилася об огорожу вольєра.

У травні минулого року повідомлялося, що двох рудих кенгуру привезли з Чехії у Бердянський зоопарк. "Кенгуру по 10 місяців. У них поки що немає імен, і вони не звикли до надмірної уваги до себе. Я привіз їх з Чехії", — розповідав тоді Кальченко.

Раніше Фокус повідомляв, що "Укрзалізниця" передасть двох ведмедів, які перебувають на балансі Запорізької дитячої залізниці, в зоопарк Ouwehand (Нідерланди).

У зоопарку Миколаєва з'явилися на світ три рисі. Малюки народилися за чотири дні до Міжнародного дня рисі, що відзначається 11 червня.