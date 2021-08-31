Как будут работать школы Киева с 1 сентября: ответ КГГА
В частности, родителям учеников разрешат проводить родительские собрания только в онлайне — массово приходить в школу им нельзя.
С 1 сентября по случаю начала учебного года в учреждениях образования Киева вступят в силу ряд ограничений, которые будут меняться в зависимости от ситуации с коронавирусом в столице и уровня адаптивного карантина. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем телеграм-канале.
В частности, на всех уровнях карантинных ограничений запрещено проведение родительских собраний в очном формате — их власти столицы требуют перевести в онлайн-формат.
При "зеленом" уровне адаптивного карантина запрещено:
- проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками защитных масок;
- вход группами и массовое пребывание в учреждении родителей;
- индивидуальное посещение учебных заведений родителями;
- вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (результат действителен 72 часа).
Что касается "желтого" и "оранжевого" уровней, то в этих случаях запрещается:
- посещение учебных заведений школьниками/студентами и проведение массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала учреждения документа о полном курсе вакцинации;
- посещение учебных заведений школьниками/студентами, если на самоизоляции из-за контакта с заболевшим СOVID-19 находятся более 50% учеников и персонала;
- проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием учеников из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей;
- посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;
- индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).
При этом на "желтом" и "оранжевом" уровнях обучение должно быть организовано в смешанном формате (дистанционное + очное), если количество школьников/студентов превышает проектную мощность учреждения (максимальное число лиц, обучение которых может обеспечить школа/вуз/техникум — ред.).
"Красный" уровень предусматривает запрет на посещение школьниками/студентами учебных заведений независимо от форм собственности, кроме:
- учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;
- учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
- соискателей образования, которые участвуют в аттестации;
- лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.
Это касается тех учреждений, более 80% работников которых прошли полный курс вакцинации и имеют соответствующий документ.
"Запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивно-ресурсные центры", — сообщили в КГГА.
По состоянию на вторник, 31 августа, согласно данным Минздрава, Киев, как и другие регионы страны, находятся на "зеленом" уровне адаптивного карантина.
Напомним, в этом месяце министр образования Сергей Шкарлет сообщил о низких темпах вакцинации от коронавируса среди учителей. Например, в Волынской области по состоянию на 15 июля было привито менее 10% педагогов.
Фокус подробно разбирался, как будут работать школы с 1 сентября, а также какие нововведения ожидают детей, их родителей и учителей.