Как будут работать школы Киева с 1 сентября: ответ КГГА

В частности, родителям учеников разрешат проводить родительские собрания только в онлайне — массово приходить в школу им нельзя.

С 1 сентября по случаю начала учебного года в учреждениях образования Киева вступят в силу ряд ограничений, которые будут меняться в зависимости от ситуации с коронавирусом в столице и уровня адаптивного карантина. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем телеграм-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, на всех уровнях карантинных ограничений запрещено проведение родительских собраний в очном формате — их власти столицы требуют перевести в онлайн-формат.

При "зеленом" уровне адаптивного карантина запрещено:

проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками защитных масок;

вход группами и массовое пребывание в учреждении родителей;

индивидуальное посещение учебных заведений родителями;

вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (результат действителен 72 часа).

Что касается "желтого" и "оранжевого" уровней, то в этих случаях запрещается:

посещение учебных заведений школьниками/студентами и проведение массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала учреждения документа о полном курсе вакцинации;

посещение учебных заведений школьниками/студентами, если на самоизоляции из-за контакта с заболевшим СOVID-19 находятся более 50% учеников и персонала;

проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием учеников из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей;

посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).

При этом на "желтом" и "оранжевом" уровнях обучение должно быть организовано в смешанном формате (дистанционное + очное), если количество школьников/студентов превышает проектную мощность учреждения (максимальное число лиц, обучение которых может обеспечить школа/вуз/техникум — ред.).

"Красный" уровень предусматривает запрет на посещение школьниками/студентами учебных заведений независимо от форм собственности, кроме:

учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;

учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

соискателей образования, которые участвуют в аттестации;

лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.

Это касается тех учреждений, более 80% работников которых прошли полный курс вакцинации и имеют соответствующий документ.

"Запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивно-ресурсные центры", — сообщили в КГГА.

По состоянию на вторник, 31 августа, согласно данным Минздрава, Киев, как и другие регионы страны, находятся на "зеленом" уровне адаптивного карантина.

Напомним, в этом месяце министр образования Сергей Шкарлет сообщил о низких темпах вакцинации от коронавируса среди учителей. Например, в Волынской области по состоянию на 15 июля было привито менее 10% педагогов.

Фокус подробно разбирался, как будут работать школы с 1 сентября, а также какие нововведения ожидают детей, их родителей и учителей.