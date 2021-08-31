Як працюватимуть школи Києва з 1 вересня: відповідь КМДА

Зокрема, батькам учнів дозволять проводити батьківські збори тільки онлайн — масово приходити в школу їм не можна.

З 1 вересня з нагоди початку навчального року в установах освіти Києва вступлять у силу ряд обмежень, які будуть змінюватися залежно від ситуації з коронавірусом у столиці і рівня адаптивного карантину. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у своєму телеграм-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, на всіх рівнях карантинних обмежень заборонене проведення батьківських зборів в очному форматі — їх влада столиці вимагає перевести в онлайн-формат.

При "зеленому" рівні адаптивного карантину заборонено:

проведення масових заходів без одягнених усіма учасниками захисних масок;

вхід групами і масове перебування в установі батьків;

індивідуальне відвідування навчальних закладів батьками;

вхід і перебування в закладі осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (результат дійсний 72 години).

Що стосується "жовтого" і "помаранчевого" рівнів, то в цих випадках забороняється:

відвідування навчальних закладів учнями/студентами та проведення масових заходів за відсутності в понад 20% персоналу установи документа про повний курс вакцинації;

відвідування навчальних закладів учнями/студентами, якщо на самоізоляції через контакт з хворим СOVID-19 перебувають понад 50% учнів і персоналу;

проведення в установах масових заходів за участю учнів з понад однієї групи/класу і в присутності глядачів;

відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;

вхід групами і масове перебування в закладі батьків;

індивідуальне відвідування закладів батьками без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).

При цьому на "жовтому" і "помаранчевому" рівнях навчання має бути організоване в змішаному форматі (дистанційне + очне), якщо кількість школярів/студентів перевищує проектну потужність установи (максимальне число осіб, навчання яких може забезпечити школа/ВНЗ/технікум — ред.).

"Червоний" рівень передбачає заборону на відвідування школярами/студентами навчальних закладів незалежно від форм власності, крім:

закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів;

учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти;

здобувачів освіти, які беруть участь в атестації;

осіб, які беруть участь у заходах з оцінки якості освіти.

Це стосується тих установ, понад 80% працівників яких пройшли повний курс вакцинації і мають відповідний документ.

"Заборони поширюються на установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, і інклюзивно-ресурсні центри", — повідомили в КМДА.

Станом на вівторок, 31 серпня, згідно з даними МОЗ, Київ, як і інші регіони країни, на "зеленому" рівні адаптивного карантину.

Нагадаємо, у цьому місяці міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив про низькі темпи вакцинації від коронавірусу серед вчителів. Наприклад, у Волинській області станом на 15 липня було щеплено менше 10% педагогів.

Фокус детально розбирався, як будуть працювати школи з 1 вересня, а також які нововведення очікують дітей, їхніх батьків та вчителів.