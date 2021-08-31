Мэр Ивано-Франковска пообещал уволить невакцинированных работников горсовета (видео)

Также глава города Руслан Марцинкив пригрозил чиновникам лишением премий и отправкой в отпуск за свой счет во время будущего локдауна.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал две недели работникам исполнительного комитета городского совета на вакцинацию от коронавируса. Тем, кто не захочет делать прививки, грозит увольнение или лишение премий. Об этом он заявил в ходе совещания во вторник, 31 августа.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В исполнительном комитете принудительная (вакцинация — ред.)… добровольно-принудительная… Уважаемые работники исполкома, давайте договоримся — даю две недели. Единственное противопоказание может быть, когда врач пишет вам справку, что вы болеете и не можете вакцинироваться. Кому-то не нравится — пишите заявление и уходите из исполнительного комитета. Это мы жителей можем мотивировать (сделать прививки), а работники исполкома 100% должны быть вакцинированы", — сказал глава города.

Также Марцинкив заявил, что во время возможного жесткого карантина в октябре-ноябре этого года он отправит невакцинированных работников исполкома в отпуск за свой счет. Что касается увольнений, то решения по ним могут быть приняты в ходе грядущей сессии горсовета.

"Я так понял, мы сокращения будем делать в исполкоме. 15 сентября сессия — мы сократим", — добавил мэр Ивано-Франковска.

[ + – ] Обращение Марцинкива к работникам исполкома по поводу вакцинации

Помимо этого в своем Facebook Марцинкив сообщил, что те невакцинированные работники исполкома, которые не захотят писать заявление об увольнении, будут лишены премий или сокращены

"Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения", — написал мэр города.

Эмоциональное выступление градоначальника вызвало неоднозначную реакцию местных жителей.

"Господин мэр, я всегда была на вашей стороне, но в данном случае, я не поддерживаю вас, потому что вы нарушаете Конституцию Украины…", — пишет одна из пользовательниц соцсети.

"Это нарушение закона, работники городского совета что — не люди? Вы совершаете преступление, принудительно заставляя прививаться… На вас уже должны завести уголовное дело за такое вопиющее нарушение. А если это шутка, то вам как должностному лицу это непозволительно в этом вопросе", — согласилась с предыдущим комментарием жительница Ивано-Франковска.

"А что в Ивано-Франковске Конституцию изменили? Как насчет права выбора и ответственности каждого гражданина за свою жизнь и здоровье???" — негодует пользовательница Facebook.

Однако были и слова поддержки в адрес мэра города.

"Слушайте… Марцинкив все говорит правильно, поскольку для этого есть очень простая причина, основаная на фактах: "99,3% больных ковидом в Украине за последние три месяца не были вакцинированы" И именно такой подход является абсолютно христианским!" — пишет жительница Ивано-Франковска.

"Молодец господин Руслан! Только вакцина спасала человечество и в дальнейшем будет спасать. Весь цивилизований мир вакцинируется и не оставляет альтернативы антипрививочникам!" — заявил другой комментатор.

"Странно мне видеть такие комментарии. Вот осенью начнутся локдауны, начнут закрывать бизнес, фактически лишая людей права на работу, предприниматели продолжат становиться банкротами по причине этих локдаунов. А исполнительная власть, которая будет получать зарплату, следить чтобы локдаун таки был полным… сознательно отказывается вакцинироваться? Это как? Все правильно мэр написал. Они являются примером для всех", — считает пользовательница соцсети.

Тем временем в Киеве власти уже предупредили школьных учителей, что их не допустят на работу, если они не вакцинируются от коронавируса.

Ранее эксперты "Киевской школы экономики" пришли к выводу, что вакцинация в Украине проходит слишком медленными темпами, в связи с чем велика угроза новой большой вспышки заболеваемости.