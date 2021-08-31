Мер Івано-Франківська пообіцяв звільнити невакцинованих працівників міськради (відео)

Також глава міста Руслан Марцінків пригрозив чиновникам позбавленням премій і відправленням у відпустку за свій рахунок під час майбутнього локдауну.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків дав два тижні працівникам виконавчого комітету міської ради на вакцинацію від коронавірусу. Тим, хто не захоче робити щеплення, загрожує звільнення або позбавлення премій. Про це він заявив у ході наради у вівторок, 31 серпня.

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"У виконавчому комітеті примусова (вакцинація — ред.) ... добровільно-примусова ... Шановні працівники виконкому, давайте домовимося — даю два тижні. Єдине протипоказання може бути, коли лікар пише вам довідку, що ви хворієте і не можете вакцинуватися. Комусь не подобається — пишіть заяву і йдіть з виконавчого комітету. Це ми жителів можемо мотивувати (зробити щеплення), а працівники виконкому 100% повинні бути вакциновані", — сказав глава міста.

Також Марцінків заявив, що під час можливого жорсткого карантину в жовтні-листопаді цього року він відправить невакцинованих працівників виконкому у відпустку за свій рахунок. Що стосується звільнень, то рішення щодо них можуть бути прийняті в ході майбутньої сесії міськради.

"Я так зрозумів, ми скорочення будемо робити у виконкомі. 15 вересня сесія — ми скоротимо", — додав мер Івано-Франківська.

[ + – ] Звернення Марцінківа до працівників виконкому з приводу вакцинації

Крім цього, у своєму Facebook Марцінків повідомив, що ті невакциновані працівники виконкому, які не захочуть писати заяву про звільнення, будуть позбавлені премій або будуть скорочені.

"Не хочете робити щеплення — заява на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення", — написав мер міста.

Емоційний виступ градоначальника викликав неоднозначну реакцію місцевих жителів.

"Пане меру, я завжди була на вашому боці, але в цьому випадку, я не підтримую вас, тому що ви порушуєте Конституцію України ...", — пише одна з користувачок соцмережі.

"Це порушення закону, працівники міської ради що — не люди? Ви вчиняєте злочин, примусово змушуючи вакцинуватися... На вас уже повинні завести кримінальну справу за таке кричуще порушення. А якщо це жарт, то вам як посадовій особі це не дозволено в цьому питанні", — погодилася з попереднім коментарем мешканка Івано-Франківська.

"А що, в Івано-Франківську Конституцію змінили? Як щодо права вибору і відповідальності кожного громадянина за своє життя і здоров'я???" — обурюється користувачка Facebook.

Однак, були і слова підтримки на адресу мера міста.

"Слухайте ... Марцінків усе говорить правильно, оскільки для цього є дуже проста причина, яку засновано на фактах: "99,3% хворих ковідом в Україні за останні три місяці не були вакциновані". І саме такий підхід є абсолютно християнським!" — пише жителька Івано-Франківська.

"Молодець пане Руслане! Тільки вакцина рятувала людство і надалі буде рятувати. Весь цивілізований світ вакцинується і не залишає альтернативи антивакцинаторам!" — заявив інший коментатор.

"Дивно мені бачити такі коментарі. Ось восени почнуться локдауни, почнуть закривати бізнес, фактично позбавляючи людей права на роботу, підприємці продовжать ставати банкрутами через ці локдауни. А виконавча влада, яка буде отримувати зарплату, стежити, щоб локдаун таки був повним ... свідомо відмовляється вакцинуватися? Це як? Усе правильно мер написав. Вони є прикладом для всіх", — вважає користувачка соцмережі.

Тим часом у Києві влада вже попередила шкільних вчителів, що їх не допустять на роботу, якщо вони не вакцинуються від коронавірусу.

Раніше експерти "Київської школи економіки" дійшли висновку, що вакцинація в Україні проходить надто повільними темпами, у зв'язку з чим велика загроза нового великого спалаху захворюваності.