"Списки постоянно обновляются": в Афганистане все еще остаются граждане Украины

В посольстве сообщили, что на начало августа в Афганистане находилось более 2 тысяч украинцев. На сегодняшний день еще сотни наших граждан желают покинуть страну.

В захваченном членами движения "Талибан" Афганистане все еще остаются граждане Украины. Об этом стало известно во время общения журналиста Фокуса с пресс-службой посольства Украины в Республике Таджикистан, которое по совместительству выполняет функции посольства в Исламской Республике Афганистан.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, в диппредставительстве сообщили, что по состоянию на 1 августа 2021 года на временном учете в Министерстве внутренних дел Афганистана находилось более 2 тысяч украинских граждан.

"Также, по нашей информации, в Афганистане находилось более 100 украинцев, которые работали в международных организациях по контракту", — рассказали в посольстве Фокусу.

На вопрос же сколько граждан Украины по состоянию на сегодняшний день остаются в захваченной талибами стране в диппредставительстве отметили, что эту информацию стоит получить в Министерстве иностранных дел, поскольку все последние данные передаются туда.

"Все граждане учтены, имеем с ними связь. Списки постоянно обновляются и передаются в МИД. Распорядителем этой информации является МИД", — подчеркнули в ведомстве.

Фокус также отправил запрос в МИД, чтобы узнать количество украинцев, которые остаются в захваченном талибами Афганистане. Мы опубликуем ответ ведомства как только его получим.

Отметим, 31 августа издание "Заборона" опубликовало видео, на котором около 30 человек с украинскими паспортами в руках обратились к президенту Украины с просьбой помочь им покинуть Афганистан. Мужчины утверждали, что неоднократно отправляли свои документы в посольства и звонили на горячую линию МИД, однако это не дало желаемых результатов.

[ + – ] Мужчины с украинскими паспортами в Афганистане просят у Зеленского помочь им с эвакуацией

1 августа руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что еще около 200 украинцев просят эвакуации из страны.

Напомним, 28 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из Афганистана вывезли желавших покинуть страну украинцев. Впрочем, отметил он, там наверняка остались те, кто не смог выехать из страны, и подчеркнул, что горячая линия МИД работает круглосуточно.

17 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина будет отправлять для эвакуации из Афганистана столько самолетов, сколько понадобится.