"Мы в опасной ситуации": украинцы афганского происхождения просят об эвакуации из Кабула (видео)

Граждане Украины, которые не смогли покинуть Афганистан, заявляют, что не смогли попасть в аэропорт, когда велась эвакуация, и просят помощи у украинских властей.

Часть украинских граждан, которые не успели покинуть Афганистан после захвата власти талибами, записали на видео возле аэропорта в Кабуле обращение, адресованное Владимиру Зеленскому, в котором они просят президента помочь им выехать из страны. Об этом сообщает Заборона.

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Около 30 человек с украинскими паспортами в руках сообщили о том, что они уже несколько дней безуспешно пытаются покинуть страну.

Так как вопросом эвакуации украинских граждан занимаются посольства в Таджикистане и Пакистане, беженцы неоднократно отсылали туда свои документы. Им сообщали, что документы приняты, но на этом обратная связь с посольством прекращалась. Иногда им удавалось дозваниваться на горячую линию МИД , но в конечном итоге это ни к чему не привело.

"Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации. Люди не могли попасть в аэропорт (для эвакуации), потому что находятся в разных районах. Когда в четверг была последняя эвакуация, было много предупреждений о взрыве в аэропорту и нам дали 30 минут (чтобы попасть в самолет), а там было около 20 тысяч человек" — сказал в обращении Сафи Замар.

Замар также рассказал, что добирался в Кабул через блок-посты талибов, что расположены каждые 150 км, в другой одежде, чтобы его не задержали и не убили.

"Они (талибы) думают, что мы иностранные шпионы", — говорит Замар.

В числе беженцев был и Мухамед Фарид – отец двоих детей, уроженец Киевской области ( отец — афганец, мать – украинка), который недавно женился на девушке из Афганистана. Семья Фарида ожидала рейс из аэропорта в Кабуле, но возле Северных ворот американские военные дали команду немедленно отойти и применили слезоточивый газ. Газ попал его пятимесячной дочери в глаза, что привело к ожогам на лице. Теперь ребенку нужна операция. "Я сделал все документы, но теперь мне опасно ехать туда (в аэропорт). Я иностранец и меня могут убить",- говорит Фарид

28 августа глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона эвакуировала из Афганистана всех желающих, но также отметил, что безусловно остались люди которые не смогли выехать. "У нас 24 часа в сутки работает горячая линия, мы на связи. Я хочу вас заверить в том, что ни единого нашего гражданина, который находится в беде, или который рискует своей жизнью, мы не оставим",- заявил Ермак

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов уверил журналистов в том, что для эвакуации своих граждан Украина будет направлять столько рейсов, сколько потребуется. По словам Данилова ситуация находится под личным контролем президента

В этот же день самолет Вооруженных сил Украины доставил из Кабула в аэропорт "Борисполь" 400 человек. Это был четвертый самолет, который вывез людей из Кабула.