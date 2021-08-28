Эвакуировали 400 человек: в Украину прибыл четвертый самолет из Афганистана (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодня людей вывезут сразу тремя рейсами, два борта уже прибыли.

28 августа в Украине приземлился самолет, который эвакуировал украинцев из столицы Афганистана, Кабула. Об этом сообщил корреспондент агентства "УНН".

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ИЛ-76 МД Вооруженных сил Украины приземлился в аэропорту "Борисполь" в 15:20. По информации "Суспільного" среди эвакуированных есть как украинцы, так и граждане других государств. Это уже четвертый самолет, который вывез людей из Кабула в Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил "РБК-Украина", что в субботу украинская сторона эвакуировала из Афганистана около 400 человек. По его словам, 28 августа из захваченной талибами страны вылетели сразу три самолета, два из них уже приземлись, а третий сядет около 17:00.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Михаил Подоляк добавил, что встречать людей в аэропорт отправятся руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, а также замглавы МИД Евгений Енин. Он подчеркнул, что кроме украинцев самолеты доставляют также граждан США, включая журналистов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне рассказал "УНН", что состоянием на 27 августа эвакуацию из Афганистана запросили 90 человек: граждане Украины и члены их семей. По данным МИД, перед этим Украина успешно выполнила три рейса и вывезли из страны 256 человек.

Первый борт прибыл в "Борисполь" 16 августа и доставил 79 человек, из которых 8 были украинскими гражданами. Президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter пообещал, что Украина организует столько рейсов, сколько потребуется для эвакуации всех желающих.

Еще два самолета прибыли в Украину 22 и 23 августа. Они доставили журналистов Wall Street Journal и Радио Свобода, которые находились в опасности.

Писали также, что президент РФ Владимир Путин поручил вывезти из Афганистана 500 человек, включая граждан Украины, Беларуси, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Эвакуацией занялось Минобороны во главе с министром Сергем Шойгу, для нее создали группировку из четырех военно-транспортных самолетов.