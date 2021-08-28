Евакуювали 400 осіб: в Україну прибув четвертий літак з Афганістану (відео)

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що сьогодні людей вивезуть відразу трьома рейсами, два борти вже прибули.

28 серпня в Україні приземлився літак, який евакуював українців зі столиці Афганістану, Кабула. Про це повідомив кореспондент агентства "УНН".

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ІЛ-76 МД Збройних сил України приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 15:20. За інформацією " Суспільного " серед евакуйованих є як українці, так і громадяни інших держав. Це вже четвертий літак, який вивіз людей з Кабула в Україну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив "РБК-Україна", що в суботу українська сторона евакуювала з Афганістану близько 400 осіб. За його словами, 28 серпня з захопленої талібами країни вилетіли одразу три літаки, два з них вже приземлилися, а третій сяде близько 17:00.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Михайло Подоляк додав, що зустрічати людей в аеропорт відправляться керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, а також заступник глави МЗС Євген Єнін. Він підкреслив, що крім українців літаки доставляють також громадян США, включаючи журналістів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні розповів "УНН", що станом на 27 серпня евакуацію з Афганістану запросили 90 осіб: громадяни України та члени їх сімей. За даними МЗС, перед цим Україна успішно виконала три рейси і вивезли з країни 256 осіб.

Перший борт прибув до "Борисполя" 16 серпня і доставив 79 осіб, з яких 8 були українськими громадянами. Президент Володимир Зеленський в соцмережі Twitter пообіцяв, що Україна організує стільки рейсів, скільки буде потрібно для евакуації всіх бажаючих.

Ще два літаки прибули в Україну 22 і 23 серпня. Вони доставили журналістів Wall Street Journal і Радіо Свобода, які перебували в небезпеці.

Писали також, що президент РФ Володимир Путін доручив вивезти з Афганістану 500 осіб, включаючи громадян України, Білорусі, Киргизії, Узбекистану і Таджикистану. Евакуацією зайнялося Міноборони на чолі з міністром Сергієм Шойгу, для неї створили угруповання з чотирьох військово-транспортних літаків.