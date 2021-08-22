"Прибув до Борисполя": український літак евакуював 83 людини з Кабула, — ОП (фото)

Це вже другий рейс з Афганістану. На літаку вивезли 39 українців, включаючи контрактників з військової бази та іноземних журналістів.

Літак Військово-повітряних сил України прибув в аеропорт Борисполя зі столиці Афганістану з 83 людьми на борту. Про це повідомляється на сторінці Офісу президента в Facebook.

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Іл-76 повернув в Україну 31 українця, серед яких 12 українців з військової бази. Решта пасажирів — журналісти, громадські діячі з інших держав, які просили про допомогу.

"При координації президента України Володимира Зеленського в Міжнародний аеропорт Бориспіль прибув військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил, який евакуював з Афганістану 83 особи", — вказується в публікації.

Як написав глава МЗС Дмитро Кулеба в Facebook, серед евакуйованих були журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці.

"Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Всіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розігнали фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотримуємося обіцянки, тому що Україна своїх не кидає", — написав міністр.

[ + – ] Дмитро Кулеба з евакуйованим військовим.

Кулеба також додав, що вже зараз ведуться роботи над наступним рейсом з Кабула.

Нагадаємо, вчора 21 серпня з Кабула вилетів літак ВПС України. Судно вилетіло з Борисполя ще 18 серпня, але не змогло приземлитися через відсутність безпечного коридору в Кабулі.

Раніше в РНБО заявляли, що будуть забирати українців з Афганістану, скільки б не було потрібно рейсів. Заявлялося про 150 українців, які виявили бажання евакуюватися.

16 серпня з Кабула прибув перший літак, евакуювали 80 осіб, серед них 8 українців.