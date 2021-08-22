"Прибыл в Борисполь": украинский самолет эвакуировал 83 человека из Кабула, - ОП (фото)

Это уже второй рейс из Афганистана. На самолёте вывезли 39 украинцев, включая контрактников с военной базы, и иностранных журналистов.

Самолет Военно-воздушных сил Украины прибыл в аэропорт Борисполя из столицы Афганистана с 83 людьми на борту. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

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Ил-76 вернул в Украину 31 украинца, среди которых 12 украинцев из военной базы. Остальные пассажиры — журналисты, общественные деятели из других государств, просивших о помощи.

"При координации президента Украины Владимира Зеленского в Международный аэропорт Борисполь прибыл военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил, который эвакуировал из Афганистана 83 лица", — указывается в публикации.

Как написал глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook, среди эвакуированных были журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности.

"Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой. Именно о них россияне разогнали фейк, что Украина их бросила. Но мы придерживаемся обещания, потому что Украина своих не бросает", — написал министр.

[ + – ] Дмитрий Кулеба с эвакуированным военным.

Кулеба также добавил, что уже сейчас ведутся работы над следующим рейсом из Кабула.

Напомним, вчера 21 августа из Кабула вылетел самолет ВВС Украины. Судно вылетело из Борисполя еще 18 августа, но не мог приземлиться из-за отсутствия безопасного коридора в Кабуле.

Ранее в СНБО заявляли, что будут забирать украинцев из Афганистана, сколько б не потребовалось рейсов. Заявлялось о 150 украинцев, пожелавших эвакуироваться.

16 августа из Кабула прибыл первый самолет, эвакуировавший 80 человек, среди них 8 украинцев.