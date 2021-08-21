Из Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД — эвакуирует людей
Украинский самолет вылетел в Афганистан еще 18 августа, но не смог приземлиться в Кабуле из-за отсутствия безопасного коридора.
Из Кабула (столица Афганистана) в Украину вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
По состоянию на 10 часов утра 21 августа судно находилось на аэродроме Исламабада (Пакистан).
Сколько человек эвакуировано из Афганистана, на данный момент уточняется.
Украинское судно для эвакуации соотечественников и иностранцев вылетело из Борисполя еще 18 августа. Однако самолет не сразу смог приземлиться в Кабуле, поскольку не было безопасного коридора для доступа в аэропорт столицы, и находился в аэропорту города Маскат (султанат Оман).
Ранее стало известно, что на военной базе вблизи Кабула остаются 12 украинцев. На своей странице в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг все слухи о том, что Украина бросила своих соотечественников, и заверил: ведомство постоянно с ними на связи, и никто никого не бросал. Есть ли военнослужащие на самолете, который направляется в Украину, пока неизвестно.
Напомним, после захвата власти в Афганистане Талибаном началась эвакуация сотрудников дипмиссий и гражданских лиц, которые работали с американцами и британцами. Количество желающих улететь из страны огромное, и многие штурмом берут аэропорт Кабула. Люди цепляются даже за шасси идущего на взлет самолета, пытаясь спастись, однако гибнут, разбиваясь. Кроме того, в шасси воздушных суден, вылетевших из столицы Афганистана, были обнаружены человеческие останки.