В шасси вылетевшего из Кабула самолета нашли человеческие останки, – СМИ (фото, видео)

В Сети появилось видео с человеком, который предположительно привязался веревками к корпусу американского транспортного самолета.

Американский военно-транспортный самолет США C17, прилетевший из Кабула, приземлился вместе с человеческими останками в шасси, сообщает издание Politico.

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По непроверенным данным, мужчина привязал себя веревками к шасси и погиб вскоре после того, как самолет взлетел в воздух.

Скорее всего, подобным образом он надеялся сбежать от боевиков радикальной организации "Талибан", захвативших власть в Афганистане.

Издание RT опубликовало снимок, предположительно сделанный из иллюминатора самолета во время полета, на котором можно увидеть человеческие ноги за бортом авиалайнера.

[ + – ] Транспортный самолет

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал в своем Telegram-канале видео происшествия.

На кадрах тело человека с огромной скоростью и силой бьет о корпус взлетевшего и набравшего скорость транспортного самолета.

[ + – ] Беженец за бортом самолета

Напомним, в понедельник, 16 августа несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту.

Также мы сообщали, что три человека сорвались с улетавшего из Кабула американского самолета – перед взлетом лайнера они ухватились за стойку шасси.

Фокус писал о том, что грузовой самолет ВВС США вывез из Кабула за один рейс 640 жителей Афганистана.