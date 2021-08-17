В шасси вылетевшего из Кабула самолета нашли человеческие останки, – СМИ (фото, видео)
В Сети появилось видео с человеком, который предположительно привязался веревками к корпусу американского транспортного самолета.
Американский военно-транспортный самолет США C17, прилетевший из Кабула, приземлился вместе с человеческими останками в шасси, сообщает издание Politico.
По непроверенным данным, мужчина привязал себя веревками к шасси и погиб вскоре после того, как самолет взлетел в воздух.
Скорее всего, подобным образом он надеялся сбежать от боевиков радикальной организации "Талибан", захвативших власть в Афганистане.
Издание RT опубликовало снимок, предположительно сделанный из иллюминатора самолета во время полета, на котором можно увидеть человеческие ноги за бортом авиалайнера.
Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал в своем Telegram-канале видео происшествия.
На кадрах тело человека с огромной скоростью и силой бьет о корпус взлетевшего и набравшего скорость транспортного самолета.
Напомним, в понедельник, 16 августа несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту.
Также мы сообщали, что три человека сорвались с улетавшего из Кабула американского самолета – перед взлетом лайнера они ухватились за стойку шасси.
Фокус писал о том, что грузовой самолет ВВС США вывез из Кабула за один рейс 640 жителей Афганистана.