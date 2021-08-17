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Мир Талибы захватили Афганистан

В шасси вылетевшего из Кабула самолета нашли человеческие останки, – СМИ (фото, видео)

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Кадр из видео

В Сети появилось видео с человеком, который предположительно привязался веревками к корпусу американского транспортного самолета.

Американский военно-транспортный самолет США C17, прилетевший из Кабула, приземлился вместе с человеческими останками в шасси, сообщает издание Politico.

По непроверенным данным, мужчина привязал себя веревками к шасси и погиб вскоре после того, как самолет взлетел в воздух.

Скорее всего, подобным образом он надеялся сбежать от боевиков радикальной организации "Талибан", захвативших власть в Афганистане.

Издание RT опубликовало снимок, предположительно сделанный из иллюминатора самолета во время полета, на котором можно увидеть человеческие ноги за бортом авиалайнера.

ВВС США, самолет, беженцы,
Транспортный самолет

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал в своем Telegram-канале видео происшествия.

На кадрах тело человека с огромной скоростью и силой бьет о корпус взлетевшего и набравшего скорость транспортного самолета.

Беженец за бортом самолета

Напомним, в понедельник, 16 августа несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту.

Также мы сообщали, что три человека сорвались с улетавшего из Кабула американского самолета – перед взлетом лайнера они ухватились за стойку шасси.

Фокус писал о том, что грузовой самолет ВВС США вывез из Кабула за один рейс 640 жителей Афганистана.