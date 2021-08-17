У шасі літака, який вилетів із Кабула, знайшли людські рештки, — ЗМІ (фото, відео)
У мережі з'явилося відео з людиною, яка ймовірно прив'язалася мотузками до корпусу американського транспортного літака.
Американський військово-транспортний літак США C17, який прилетів із Кабула, приземлився разом із людськими рештками в шасі, повідомляє видання Politico.
За неперевіреними даними, чоловік прив'язав себе мотузками до шасі та загинув незабаром після того, як літак злетів у повітря.
Швидше за все, так само він сподівався втекти від бойовиків радикальної організації "Талібан", які захопили владу в Афганістані.
Видання RT опублікувало знімок, імовірно зроблений з ілюмінатора літака під час польоту, на якому можна побачити людські ноги за бортом авіалайнера.
Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін опублікував у своєму Telegram-каналі відео події.
На кадрах тіло людини з величезною швидкістю і силою б'є об корпус транспортного літака, який злетів і набрав швидкість.
Нагадаємо, у понеділок, 16 серпня, кілька людей були вбиті, коли військовослужбовці США відкрили попереджувальний вогонь у бік афганців у кабульському аеропорту.
Також ми повідомляли, що три людини зірвалися з американського літака, що відлітав із Кабула — перед злетом лайнера вони вхопилися за стійку шасі.
Фокус писав про те, що вантажний літак ВПС США вивіз із Кабула за один рейс 640 жителів Афганістану.