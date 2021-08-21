Із Кабула вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД — евакуює людей

Український літак вилетів до Афганістану ще 18 серпня, але не зміг приземлитися в Кабулі через відсутність безпечного коридору.

Із Кабула (столиця Афганістану) в Україні вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

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Станом на 10 годину ранку 21 серпня судно перебувало на аеродромі в Ісламабаді (Пакистан).

Скільки людей евакуйовано з Афганістану, на даний момент уточнюється.

Українське судно для евакуації співвітчизників та іноземців вилетіло з Борисполя ще 18 серпня. Однак літак не відразу зміг приземлитися в Кабулі, оскільки не було безпечного коридору для доступу в аеропорт столиці, і чекало в аеропорту Маскату (султанат Оман).

Раніше стало відомо, що на військовій базі поблизу Кабула залишаються 12 українців. На своїй сторінці в Facebook глава МЗС Дмитро Кулеба спростував всі чутки про те, що Україна покинула своїх співвітчизників, і запевнив: відомство постійно з ними на зв'язку, і ніхто нікого не залишав. Чи є військовослужбовці на літаку, що прямує в Україну, поки невідомо.

[ + – ] Дмитро Кулеба, глава МЗС України

Нагадаємо, після захоплення влади в Афганістані Талібаном почалася евакуація співробітників дипмісій і цивільних осіб, які працювали з американцями і британцями. Кількість бажаючих полетіти з країни величезна, і багато хто штурмують аеропорт Кабула. Люди чіпляються навіть за шасі літаків, які злітають, намагаючись врятуватися, однак гинуть, розбиваючись. Крім того, в шасі повітряних суден, що вилетіли зі столиці Афганістану, були виявлені людські останки.