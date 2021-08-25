Зокрема українців. Путін доручив Шойгу організувати евакуацію з Афганістану

Російський президент дав доручення вивезти з Афганістану 500 громадян РФ, України, Білорусі, Киргизії, Таджикистану й Узбекистану.

Російське Міноборони за дорученням президента РФ Володимира Путіна організувало евакуацію з Афганістану понад 500 осіб: російських громадян, а також громадян з України та країн ОДКБ (Білорусь, Киргизія, Таджикистан та Узбекистан), повідомляє в середу, 25 серпня, ТАСС.

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"25 серпня міністром оборони РФ Шойгу організована евакуація літаками військово-транспортної авіації з території Афганістану понад 500 громадян РФ, України, країн-членів ОДКБ", — йдеться в повідомленні.

Для виконання цього завдання було створене угруповання з чотирьох літаків військово-транспортної авіації, які знаходяться на аеродромі в Ульяновську.

"На кожному літаку знаходяться лікарсько-сестринські бригади військових медиків із необхідним медичним обладнанням та медикаментами, а також запаси питної води, харчування і ковдр", — додали в російському оборонному відомстві.

Нагадаємо, увечері 23 серпня із Афганістану були евакуйовані ще 41 українець, враховуючи 27 дітей.

Днем раніше в аеропорту "Бориспіль" приземлився військовий Іл-76МД, який вивіз із Кабула 31 українця.

Раніше в РНБО заявили, що забиратимуть українців з Афганістану, скільки б для цього не треба було авіарейсів.