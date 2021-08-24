З Афганістану евакуювали ще 41 українця, включаючи 27 дітей (фото)

У Кабулі залишаються близько 50 українців, які хочуть повернутися додому. МЗС шукає можливість для їхнього вивезення.

Пізно ввечері 23 серпня в аєропорту "Бориспіль" приземлився літак, що виконував третій евакуаційний рейс з Кабула. На його борту перебували 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, в тому числі 27 дітей. Про це повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Людей вивезли на літаку афганської авіакомпанії Kam Air.

За словами Єніна, цей рейс став останнім, який вилетів з Кабулу перед закриттям аеропорту на невизначений час.

Зараз в Кабулі залишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину. МЗС шукає спосіб їхней евакуації. Серед можливих варіантів:

використання військового літака;

цивільний чартер з однією з суміжних з Афганістаном держав;

евакуаційні рейси, організовані іншими країнами;

сухопутні варіанти.

Нагадаємо, 22 серпня в "Борисполі" приземлився військовий Іл-76МД, який вивіз із Кабулу 31 українця, серед яких були 12 українців з військової бази.

"Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", — запевняв секретар РНБО Олексій Данилов.